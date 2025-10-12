La Guardia Civil de Cáceres celebra la Virgen del Pilar: "No es solo una fuerza del orden, sino una presencia amiga"

Como cada 12 de octubre, la Guardia Civil ha celebrado este domingo los actos conmemorativos de la Festividad de la Virgen del Pilar, su patrona. Una cita que ha servido para poner en valor la actuación del cuerpo durante el último año, marcado por catástrofes naturales como la Dana o los incendios del pasado verano, y, también, para hacer balance de la delincuencia en Cáceres, que ha experimentado un incremento con respecto al periodo anterior.

Entrega de distinciones

El acto, celebrado en la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres, ha comenzado con el encuentro entre el teniente coronel Rafael Roldán Parra, jefe de la comandancia, y el subdelegado del Gobierno, José Antonio García Muñoz. A ellos se han unido el alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, y el fiscal superior de Extremadura, Francisco Javier Montero Juanes, para la entrega de las condecoraciones.

Unas distinciones otorgadas a aquellos que han sobresalido en el cumplimiento de sus deberes y que, en primer lugar, se han impuesto a varios miembros de la Guardia Civil. Después, se han concedido menciones honoríficas a integrantes de otros cuerpos que "han destacado por su colaboración constante", como personal del Ejército de Tierra, de la Policía Nacional en Cáceres, o de la Policía Local en Cáceres y Madrigalejo.

Igualmente, se ha remarcado el trabajo efectuado por personal de otras áreas, como sanidad, seguridad, o medio natural.

"Una presencia amiga"

Tras ello, el subdelegado del Gobierno ha querido poner en valor una institución clave para la convivencia y la seguridad, que genera un "estado de ánimo de confianza". Un cuerpo que, según García Muñoz, no es solo "una fuerza del orden en Cáceres, sino una presencia amiga".

El subdelegado ha recordado el trabajo de los agentes de la Guardia Civil durante las catástrofes naturales vividas en los últimos doce meses, empezando por la Dana, pero, también, "durante el temporal de lluvias de marzo en Cáceres" o los grandes incendios forestales. Con respecto a esto último, García Muñoz ha hecho hincapié en la capacidad de respuesta de la Guardia Civil, así como en su coordinación, disciplina y compromiso.

"Su entrega fue decisiva"

"Centenares de agentes se volcaron. Su entrega fue decisiva para proteger vidas y bienes", ha dicho el representante del Gobierno en la provincia, que ha señalado a aquellos que "utilizan las tragedias para propagar odio y miedo, con el fin de potenciar un enfrentamiento social". Frente a ellos, ha destacado la respuesta "con serenidad y rigor" de la Benemérita.

Finalmente, se ha referido al trabajo del Ejecutivo para mejorar las condiciones del cuerpo, que este año ha alcanzado los 83.000 agentes, "el máximo de su historia". También, para dotarlo de mejores instalaciones y equipos, con la entrega de 13 vehículos oficiales, uno de ellos, financiado por la Diputación de Cáceres.

"Pocas mujeres"

Eso sí, García Muñoz ha señalado que, de los 1.346 efectivos destinados en Cáceres, solo 93 son mujeres, una cifra que, según el subdelegado del Gobierno, debe aumentar para reflejar mejor la realidad actual.

Tras su intervención, ha tomado el relevo el teniente coronel Rafael Roldán Prieto, que se ha dirigido a otras autoridades presentes en el acto, como el secretario general de Interior, Emergencias y Protección Civil de la Junta de Extremadura, Fernando Jesús Manzano Pedrera, o al comisario provincial de la Policía Nacional de Cáceres, Gregorio Valverde Verdugo.

Aumento de la delincuencia

El jefe de la comandancia ha hecho balance de las actuaciones acometidas en la provincia, que aunque sigue siendo una de las más seguras de España, según ha recordado, la delincuencia ha aumentado algo más de un 6%. Más preocupante es el incremento, en más de un 26% de los delitos relacionados con la libertad sexual.

Sea como fuere, Roldán ha subrayado la labor de la Guardia Civil, que ha conseguido esclarecer más del 61,5% de los delitos acometidos.

Entrega de la corona de laurel y desfile

Tras su discurso, en el que también ha recordado las mejoras implementadas en las infraestructuras, como en materia de eficiencia energética, se ha procedido al acto de entrega de la corona de laurel en homenaje a aquellos que perdieron la vida en el ejercicio de su deber.

Finalmente, ha sido el tradicional desfile el que ha dado por concluido el acto.