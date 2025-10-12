Marta Herrera, directora de Urvipexsa en Cáceres: "Los alcaldes de pueblos urgen nuestras casas para que los jóvenes se queden"

Marta Herrera Calleja (Madrid, 1977) apenas lleva unos meses al frente de la empresa pública de vivienda de la Junta de Extremadura, pero está desarrollando uno de los proyectos más ambiciosos que se recuerdan en el sector de la construcción pública con la ilusión y perseverancia de quien aspira a lograrlo a toda costa. En uno de los escasos huecos que tiene en su apretada agenda, saca unos instantes para ofrecer una de sus primeras entrevistas desde que fue nombrada en el cargo.

Pregunta: Aparte de Cáceres, ¿qué otros puntos de la región tienen más necesidad de vivienda?

Respuesta: Puedo decir que la necesidad de vivienda no se limita a Cáceres ni a otros municipios grandes como Badajoz, Mérida, Plasencia... También hay muchos municipios medianos y pequeños que requieren atención, y es fundamental promover actuaciones en estas localidades para favorecer la cohesión territorial. Esto permite que los jóvenes puedan establecerse en sus municipios de origen o en zonas rurales, y es una necesidad que nos transmiten de manera constante muchos alcaldes de Extremadura.

P: Cabe destacar también que la empresa pública se financia con fondos propios, no cuentan con presupuesto.

R: Es cierto que Urvipexsa se financia principalmente con fondos propios, y que la situación de la empresa ha atravesado diferentes etapas a lo largo del tiempo. Sin embargo, en la actualidad contamos con dos grandes pilares de apoyo. Por un lado, las entidades bancarias, que, mediante la firma de la declaración con la Junta de Extremadura, se comprometieron a financiar las obras del Plan Habita, con una inversión total superior a los 400 millones de euros. Y por otro, y no menos importante, contamos con la colaboración y el respaldo de la Junta de Extremadura, cuya implicación es clave para impulsar este ambicioso proyecto.

P: Ese método de sorteos para adjudicar viviendas es llamativo, genera mucha ilusión.

R: Lo que realmente genera ilusión es ver a muchas personas que llevaban tiempo intentando acceder a una vivienda y que ahora, por fin, pueden hacerlo. El sorteo se realiza únicamente cuando la demanda supera al número de viviendas ofertadas, pero previamente hay un proceso que hay que cumplir: los interesados rellenan una encuesta con una serie de datos, y a continuación se analiza si cumplen con los requisitos establecidos en la normativa de Vivienda de Protección Oficial de Extremadura.

Marta Herrera, directora gerente de Urvipexsa. / Carlos Gil

P: ¿Qué le ha transmitido la presidenta Guardiola? ¿Qué espera de usted en el cargo?

R: La presidenta me ha transmitido confianza para llevar a cabo el Plan Habita en Extremadura. Para ella es una prioridad y por lo tanto también lo es para mí. La vivienda es una necesidad fundamental para los extremeños, y Guardiola es totalmente consciente de esta necesidad, de ahí anunciar el Plan Habita y llevarlo a cabo. Lo que espera de mí es trabajo, lealtad, responsabilidad, compromiso y cumplir con el reto que tengo por delante, siempre colaborando con todos los actores implicados. Liderar este proyecto significa estar al servicio de los extremeños y asegurar que tengan acceso a una vivienda digna y asequible.