Resaltar la presencia de los migrantes en Cáceres: el objetivo de la Semana de la Hispanidad de la parroquia de Guadalupe

Resaltar la presencia de los migrantes en Cáceres y en la vida de las parroquias. Ese ha sido el objetivo de la Semana de la Hispanidad 2025 de la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe, un conjunto de actos que, junto con las parroquias Trébol, se han organizado desde el 7 de octubre hasta este domingo. A estas horas, se celebra una merienda con platos típicos de diferentes países, que servirá de cierre a la semana de celebración.

Por el 'trabajo decente'

Bajo el lema 'Celebramos la Hispanidad, viviendo en comunidad', fue este miércoles cuando arrancaron los actos, con una concentración a las 20.00 horas en la plaza Mayor, por el 'trabajo decente', seguida de una vigilia de oración en la parroquia de San Juan. El jueves, a la misma hora, se organizó la charla 'Las minas de Cáceres. ¿En qué situación están?', en la parroquia de Guadalupe, para abordar la situación de los proyectos mineros en la región. Además, también a las 20.00 horas del viernes se llevó a cabo una oración comunitaria por la paz en las parroquias Trébol.

Este domingo, el día grande

Sin embargo, ha sido este domingo el día grande. Una fiesta de bailes típicos de diferentes culturas presentes en la ciudad ha dado el pistoletazo de salida a la jornada a las 12.00 horas. A continuación, a las 14.00 horas, se ha repartido una comida solidaria, consistente en arroz blanco, frijoles y un huevo frito.

Actos de la Semana de la Hispanidad de la parroquia de Guadalupe. / Cedida

Merienda cultural

A continuación, los presentes han asistido a la presentación del proyecto '¡Mozambique sufre! Ayúdanos', con el fin de incentivar la colaboración con las comunidades más necesitadas. Después, ha comenzado el 'Festival de los pueblos', que ha reunido música, trajes y expresiones artísticas de diferentes países, como Perú, Cuba, Colombia u Honduras, y que ha terminado hace solo unos instantes para dar paso a la merienda multicultural, en la que las familias han hecho sus propias aportaciones: ají de gallina, arroz con leche versión peruana y colombiana, crema de aceitunas para untar o tarta de manzana.

Actos de la Semana de la Hispanidad de la parroquia de Guadalupe. / Cedida

Con todo ello, termina una semana de celebraciones en la que se ha invitado a reflexionar sobre "las violencias que con tanta facilidad brotan en este momento de crispación", explica Ángel Martín Chapinal, delegado de Migrantes de la diócesis Coria-Cáceres. Con el objetivo de destinar lo recaudado a Mozambique, donde la situación de violencia es especialmente grave, los actos se han concebido como "una invitación a vivir la fraternidad, el respeto y la alegría de formar parte de una comunidad diversa, en la que todos se sientan acogidos y valorados", concluye el párroco.