Cáceres 2031 presenta sus virtudes en Bruselas con un proyecto basado en "la ruralidad y el cuidado"

Cáceres 2031 avanza ya sin descanso para posicionarse en Europa como la mejor de las aspirantes a capital cultural. La candidata ha aprovechado la agenda de la semana de las regiones en Bruselas para darse a conocer entre los asistentes en un enclave determinante para el tribunal que decidirá quién se alza con el ansiado título al que también aspiran Granada o Burgos.

Ha sido la coordinadora del consorcio Iris Jugo la encargada de presentar las virtudes de la campaña cacereña. Compareció acompañada del concejal Jorge Suárez. En concreto, desgranó la identidad del proyecto y la idea sobre la que vascula conocida como transcultura, un concepto que hace alusión al movimiento de la humanidad y a la capacidad de la cultura de humanizarnos.

El modelo que ha querido presentar la capital está basado en la importancia de lo rural y el cuidado. "La cultura es cuidado, y el cuidado puede transformar incluso los territorios más periféricos en centros europeos de creatividad y conexión”, pone de manifiesto la coordinadora.

Más encuentros con entidades europeas

Además de presentar el proyecto en el parlamento, la organización avanza que aprovecharán para mantener encuentros con representantes de entidades como Eurocities, Culture Action Europe, Europa Nostra, la Comisión Europea, el Real Instituto Elcano y Unesco.

Esta es ya la tercera visita europea que la candidatura ha realizado en las últimas semanas. Ya viajó a Bruselas con anterioridad y también hizo lo propio a Malta para tejer lazos con el país que también elige a su capital cultural en 2031. Está previsto que a lo largo de estos meses, hasta que se presenten los proyectos para una primera criba a finales de año, Cáceres organice varias actividades relacionadas con la capitalidad europea en las que participarán ciudadanos, aunque por el momento no se ha desvelado en qué van consistir.