España y Sudáfrica se abrazan en la nueva edición de El Magusto

El festival celta-folk El Magusto, en el municipio cacereño de Carbajo, celebrará el próximo 1 de noviembre su XXII edición con la banda la banda musical sudafricana Hot Waters, que fusiona géneros musicales como el Mbaqanga y el Jive (propios del continente africano), y que compartirán cartel con El Gato con Jotas, Castora Herz y Carlos Soto con su proyecto Castijazz, según ha avanzado la propia organización sobre el cartel de este año 2025.

El Gato con Jotas durante el concierto que ofreció en Womad Cáceres, en mayo de 2025. / Jorge Valiente

Artistas

El Gato con Jotas no necesita presentación y viene de ofrecer una intensa agenda de conciertos desde la pasada primavera (estuvo en Womad Cáceres y acaba de llenar el Gran Teatro en un ‘bolo’ masivo reciente).

El cartel también experimenta con apuestas curiosas como la del palentino Castora Herz, un Dj y productor con un sello que nace de la fusión y el mestizaje entre el folklore, los sonidos de raíz y la electrónica.

Los ritmos folk también se subirán al escenario de El Magusto con Castijazz, que es el proyecto castellano de Carlos Soto, fundador y flautista de Celtas Cortos y de Awen Magic Land, que nace tras haber recibido el Premio Europeo de Nueva Creación de Folklore ‘Agapito Marazuela’ en abril de 2011.

Soto deleitará con los ritmos de la flauta travesera, flauta en sol, bansuris, pito castellano en do y en sol, clarineau, saxo soprano, guitarra española, voz y programaciones, en un quinteto que destilará un estilo de contemporánea-folk, que incluye whistles, shaker y dúlcimer.

Tajo Internacional

El festival promueve el contacto intercultural y los valores naturales del entorno, por ubicarse en una de las zonas con mayor biodiversidad de Europa. Con el entorno del Tajo Internacional se desarrollarán actividades medioambientales, culturales y gastronómicas, en una apuesta por mantener y avivar la cultura y costumbres extremeñas.

Así, El Magusto, un festival que reúne a más de 2.000 personas en una localidad de apenas 200 habitantes, programa conciertos, música, danza, talleres medioambientales, artesanía y gastronomía tradicional. A esto se suman ponencias, actividades de multiaventura, liberación de aves… Un programa para todos los gustos y edades, con una especial atención al medioambiente.

«De ser un festival únicamente de música, hemos ido transformando ese enfoque con la puesta en valor de nuestro entorno, estamos en un Parque Natural, Reserva de la Biosfera, y es importante aprovechar este altavoz que tenemos para hacer una labor de concienciación ambiental», apuntan desde la organización.

El Magusto o Día de las Castañas, ya se celebraba allá por el siglo V antes de Cristo, entonces se conocía como Samhain, por las tribus y poblados celtas que por ocupaban la península.

Esta celebración celta homenajea la cosecha de las castañas, con la mezcla del fuego, la tierra, el sol y los árboles. Un festejo que tiene connotaciones mágicas que se insuflan en este festival cacereño.