La Estación Arroyo-Malpartida, dividida entre la asociación y la nueva plataforma vecinal

La Estación Arroyo-Malpartida, pedanía de Cáceres, cuenta ya con una plataforma vecinal que funcionará de forma paralela a la asociación de vecinos. Tras unos meses convulsos y de disputas, los residentes del antiguo poblado ferroviario han firmado la paz. Sin embargo, ambas instituciones trabajarán de forma independiente. Según confirma el presidente de la asociación, Manuel Martín, «no hemos recibido ningún contacto del órgano de representación de la nueva plataforma, pero todo lo que redunde en beneficio de la pedanía será bien recibido».

Nueva plataforma

La nueva plataforma recibe el nombre de Villa Hispana Gertrudis de la Fuente, en honor a la bioquímica que residió en la estación durante trece años. Estudió en la pedanía y se ha convertido en una eminencia en el mundo de la ciencia. La plataforma es apolítica, no cuenta con una junta directiva «al ir todos a una», según cuenta la vecina Mariángeles Pajuelo, y nace para reivindicar y defender los intereses de la barriada, así como denunciar y dar a conocer las deficiencias. «Ya hemos hecho el escrito para tener una cita con el alcalde de Cáceres, Rafa Mateos. Queremos ir dando pasos firmes y esperamos que, con el diálogo, se puedan ir solucionando nuestros problemas», incidía a este diario.

Mismas actuaciones

Por su parte, la asociación seguirá realizando sus actuaciones de forma habitual, atendiendo a lo que recogen sus estatutos: «Promover actuaciones de carácter cívico o social para mejorar la calidad de vida de los vecinos, así como estimular la participación ciudadana en la vida pública».

Objetivo

El principal objetivo de la flamante plataforma, tal y como señalaron al regidor cacereño, es construir el acerado y el asfaltado de las calles que aún están en tierra. También piden iluminación a la entrada de la pedanía, así como un espacio por el que los viandantes puedan pasear sin entrañar riesgo a los conductores: «Cuando oscurece, es una boca de lobo».

Más asuntos

Por otro lado, exigían un cambio en el uso del autobús. Desde que en el año 2016 se cortase la línea diaria y lo convirtiese en una situación a demanda, donde al menos dos vecinos tienen que solicitar la conexión por bus para poder ir o salir de la estación. «Nos da igual que sea un bus grande o una furgoneta, pero queremos que venga un vehículo al igual que al resto de pueblos del área metropolitana de Cáceres», reiteraba Pajuelo. Denunciaban también un problema de aguas fecales por la falta de una depuradora, que finalmente ocasiona vertidos sobre el río Casillas: «Se generan malos olores e insalubridad».