Las extremeñas que abren camino en el mundo se citan en Cáceres: "Tienen en común el talento"

Extremadura es un espejo en el que mirarse. Aunque suele cumplirse aquello de que nadie es profeta en su casa aludiendo a que en muchas ocasiones la valía solo se aprecia más allá de las fronteras, la región parece comprometida con saldar esa deuda pendiente con el pasado.

Durante generaciones, nombres propios se han visto obligados a marcharse con la esperanza de encontrar fuera lo que no se ofrece dentro con el peso que conlleva romper con el arraigo a la tierra. Volver se vuelve, pero no de la misma forma que uno se marchó. Así, con ese contexto de exilio obligado que parece querer revertirse, la región recibe a las siguientes generaciones con una esperanza de oportunidades y un futuro más ambicioso.

Mujeres con talento extremeño que recorren el mundo / Carlos Gil

En esa circunstancia, es importante que esas nuevas generaciones tengan presente a las personas que abrieron camino y en un contexto aún más complejo, a todas las mujeres que lucharon y han desplegado todo su potencial profesional a lo largo y ancho del mundo. Con ese propósito, el de reconocer a las referentes nace el encuentro que tuvo lugar este lunes, coincidiendo con el festivo, en Cáceres. La iniciativa lleva por nombre Adelantadas. Círculo de Talento Femenino y surge con la idea de visibilizar la trayectoria de extremeñas que destacan en sus disciplinas en la geografía internacional.

Arrancó a las seis de la tarde ante un patio de butacas concurrido y congregó en el estrado a tres extremeñas, de cuna o de estudios, como Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta de El Español, Dulce Muñoz del Rey, vicepresidenta de Airbus y Ana Muñoz González, profesora en EEUU y presidenta de ECUSA, las siglas de Científicos Españoles en Estados Unidos. También compartió escenario la escritora Eloísa Gómez-Lucena, que tenía previsto abordar los lazos entre América y Extremadura a través de referencias de mujeres.

La cita contó con presencia institucional y estuvo presidida por la consejera Victoria Bazaga y la secretaria general de Igualdad, Ara Sánchez. En representación de la fundación extremeña de la cultura, asistió su directora Carmen Sánchez Risco, y en representación del ayuntamiento, las concejalas Soledad Carrasco y Noelia Rodríguez.

Conectar a las mujeres pioneras del pasado y presente

En declaraciones previas a los medios, Bazaga alabó el arrojo y las virtudes de todas las invitadas y subrayó que "han elegido carreras diferentes, pero tienen en común el talento". Por su parte, la secretaria de Igualdad precisó que el objetivo de la propuesta es conectar a las mujeres extremeñas que fueron pioneras de América hace siglos con mujeres que en la época actual "son referentes".