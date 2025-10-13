Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Extremúsika despide una edición en Cáceres sin incidentes y sin cifras de asistentes

El ayuntamiento descarta que haya habido incidencias a destacar y la organización hace balance sin ofrecer datos de afluencia

Fotogalería | Última jornada de Extremúsika en Cáceres sin Morad

Fotogalería | Última jornada de Extremúsika en Cáceres sin Morad

Fotogalería | Última jornada de Extremúsika en Cáceres sin Morad

Extremúsika concluye en Cáceres sin incidentes reseñables y sin cifras de asistentes. El festival ha vuelto a celebrar una nueva edición en el recinto ferial durante tres jornadas aprovechando el puente de la fiesta nacional y despide una edición en la que no se han producido incidencias a destacar, según confirman a este diario fuentes municipales, y la organización hace balance sin ofrecer datos de afluencia.

En un comunicado, la organización destaca la "calidad artística y la diversidad del público" y reafirma el papel como motor cultural y económico de Cáceres y de toda Extremadura, así como su condición de cita imprescindible en la agenda de festivales musicales de España". Subraya, además, "el comportamiento ejemplar del público, el buen desarrollo logístico y el impacto positivo en la hostelería y el turismo local, con una ocupación hotelera cercana al lleno durante todo el puente festivo".

Fotogalería | Así se vive la segunda jornada de Extremúsika en Cáceres

Fotogalería | Así se vive la segunda jornada de Extremúsika en Cáceres

Fotogalería | Así se vive la segunda jornada de Extremúsika en Cáceres

De Huecco a Cruz Cafuné

La última jornada del festival se celebró con las actuaciones de Los Estanques y El Canijo de Jerez, Cruz Cafuné, el extremeño Huecco o J Areca y con la ausencia del rapero Morad, que canceló "por motivos de salud" su actuación prevista.

