Marta Herrera, directora de Urvipexsa en Cáceres: "Las viviendas de Urvipexsa tiene un precio asequible porque solo tributan al 4% de IVA"

Marta Herrera Calleja ha llegado a la gerencia de Urvipexsa (empresa pública de vivienda de la Junta de Extremadura) de la forma en que a nadie le gustaría: tras la muerte de Alfonso Encinas Caballero después de una larga enfermedad. Aún consternada por el fallecimiento, recibió la llamada para ser la encargada de ponerse al frente de la firma. Con un proyecto como el Plan Habita en marcha, donde se prevé la construcción de más de 3.000 viviendas por toda la región, el nuevo cargo público cuenta a este diario cómo están siendo sus primeras semanas, los objetivos a medio y largo plazo, la relación con el sector privado y lo que considera que puede aportar a la entidad. Arquitecta técnica de profesión, cuenta con una amplia trayectoria en empresas, casi todas de la zona de Mérida, donde reside. Su andadura en lo público se inició en el año 2023 con la llamada del consejero de Infraestructura, Transporte y Vivienda, Manuel Martín Castizo, para incorporarse como asesora en su gabinete.

Pregunta: En primer lugar, un mensaje en recuerdo de Alfonso Encinas, fallecido el pasado mes de julio.

Respuesta: Siempre le veías con una sonrisa en la cara. Su fallecimiento fue muy duro, sobre todo por lo repentino, y nos tomó a todos por sorpresa. Alfonso fue una persona muy querida y siempre lo recordaremos con afecto. Su forma de ser y todo lo que aportó a quienes le rodeaban le convierte en alguien que siempre permanecerá en nuestra memoria como una persona cercana y valiosa. Todos los compañeros estaban muy afectados cuando yo llegué a la dirección de la empresa.

P: Él dejó claras las líneas a seguir al frente de la empresa pública de vivienda.

R: Sí, dejó muy claras las líneas de trabajo, abrió camino y nuestra labor ahora es darles continuidad con responsabilidad. Tenía muy claro el impulso que debía darse al Plan Habita, un proyecto ambicioso y necesario para nuestra región. Ahora nos corresponde a nosotros trabajar con determinación para darle forma, consolidarlo y convertirlo en una realidad tangible que responda a las necesidades de los ciudadanos.

P: El perfil del cargo varía de un abogado experto en urbanismo a un arquitecta técnica, ¿qué puede aportar al cargo?

R: Muchas ganas de trabajar y de aportar al proyecto de Urvipexsa. Aunque el cargo de directora gerente no exige formación específica en Derecho o Arquitectura Técnica, considero que mi formación, junto con mi trayectoria profesional en empresas constructoras y promotoras, me permite ofrecer una visión global del desarrollo de proyectos de vivienda. Aporto experiencia en gestión, conocimiento profundo del sector de la construcción, capacidad para coordinar equipos multidisciplinares y una gran responsabilidad en el uso de los recursos. Uno de los mayores pilares de la firma pública es, sin duda, su equipo humano. Algunos llevan trabajando aquí más de 20 años. Mi objetivo es combinar mi experiencia con el talento del equipo para seguir avanzando en la misión de Urvipexsa.

P: ¿Con qué objetivos se presenta al cargo?

R: Trabajar para los extremeños es el principal objetivo con el que me presento. Como directora gerente de Urvipexsa, mi meta es gestionar eficazmente los recursos públicos para impulsar la construcción de viviendas de protección oficial y llevar a cabo el Plan Habita anunciado por la presidenta María Guardiola, asegurando que sea viable y centrado en las personas. Se trata de lanzar más de 3.000 viviendas hasta 2027, garantizando el acceso a hogares a precios asequibles para todos los extremeños. Además, priorizaré la colaboración con entidades públicas y privadas, siempre con un enfoque sostenible y transparente.

P: ¿Qué le ha transmitido la presidenta Guardiola? ¿Qué espera de usted en el cargo?

R: La presidenta me ha transmitido confianza para llevar a cabo el Plan Habita en Extremadura. Para ella es una prioridad y por lo tanto también lo es para mí. La vivienda es una necesidad fundamental para los extremeños, y Guardiola es totalmente consciente de esta necesidad, de ahí anunciar el Plan Habita y llevarlo a cabo. Lo que espera de mí es trabajo, lealtad, responsabilidad, compromiso y cumplir con el reto que tengo por delante, siempre colaborando con todos los actores implicados. Liderar este proyecto significa estar al servicio de los extremeños y asegurar que tengan acceso a una vivienda digna y asequible.

P: Tienen ese ambicioso plan Habita Extremadura, por el que se construirán hasta 3.000 viviendas protegidas, ¿en qué situación se encuentra?

R: Sí es cierto. Como he comentado en otras ocasiones, es un plan ambicioso pero real. El Plan Habita está vivo: cada día hablamos con alcaldes que ofrecen suelo para la construcción de viviendas y con personas interesadas en acceder a ellas. Cada semana hay más interés. La situación varía de unos municipios a otros, pero avanza. Ya han comenzado las obras de 16 viviendas en Zafra y próximamente serán 100 viviendas en El Junquillo en Cáceres, o Jerez de los Caballeros, Guareña y Arroyo de la Luz.

P: ¿Cuándo cree que puede hacerse realidad? ¿Hay una fecha estimada?

R: La idea es lanzar todo lo que podamos antes del año 2027. En ese año hay elecciones, y no nos planteamos que el PP pueda perder en Extremadura porque sería una pena por todo lo que se está trabajando en la región, pero haremos todo lo que podamos mientras estemos aquí. Queremos dejarlo todo listo. Si la construcción está iniciada, ya no podrán echarse atrás.

Marta Herrera, directora gerente de Urvipexsa. / Carlos Gil

P: Solo en Cáceres se van a construir más de 500 pisos, ¿se atreve a dar fechas de cuándo estarán listos?

R: Dar fechas concretas es complicado debido a la tramitación de cada expediente. Como he comentado, la primera obra prevista en Cáceres es El Junquillo, donde se construirán 100 viviendas en una primera fase, y a continuación se prevé otra fase de 100 viviendas más. Hay que tener en cuenta que para cada promoción debemos licitar los proyectos, buscar financiación y licitar las obras; todo sigue un proceso con plazos que no podemos saltarnos.

P: ¿Cuánto pueden tardar en estar listas las 100 primeras en El Junquillo?

R: No tenemos una fecha realista. Está el proyecto. El siguiente paso es la financiación, que tiene que ir al Consejo de Ministros. Tiene unos plazos que, hasta que se firman todos los trámites, hay muchas cuestiones de las que depende. Y después, la ejecución de las obras, que puede prolongarse durante unos 24 meses. Tres años para que esté terminado, más o menos. Y, mientras tanto, se irán realizando las siguientes fases. Necesitaríamos que todo esté comenzado en 2027. Además, como ya he dicho, el plan está vivo. A día de hoy seguimos recibiendo llamadas de alcaldes que nos ceden más suelo. Ya son más de las 3.000 viviendas que anunciamos. Y puede que siga creciendo.

CEDIDA

P: ¿Cuánta gente se está interesando en ellas?

R: Saber el número exacto de personas interesadas es difícil, sobre todo porque recibimos a diario correos con encuestas de ciudadanos y muchos más acuden a las oficinas de Urvipexsa a informarse. Ya son más de 4.000 las personas interesadas en estas viviendas. Lo que sí podemos destacar es el número de municipios implicados, que a día de hoy son más de 50 y siguen aumentando cada día.

P: Ese método de sorteos para adjudicar viviendas es llamativo, genera mucha ilusión.

R: Lo que realmente genera ilusión es ver a muchas personas que llevaban tiempo intentando acceder a una vivienda y que ahora, por fin, pueden hacerlo. El sorteo se realiza únicamente cuando la demanda supera al número de viviendas ofertadas, pero previamente hay un proceso que hay que cumplir: los interesados rellenan una encuesta con una serie de datos, y a continuación se analiza si cumplen con los requisitos establecidos en la normativa de Vivienda de Protección Oficial de Extremadura.

P: ¿Qué piensa de las críticas del sector privado acerca de Urvipexsa?

R: No creo que exista realmente esa crítica. Es cierto que al inicio el Plan Habita pudo generar ciertas dudas en el sector privado, pero hemos trabajado de manera cercana con constructores y promotores, reuniéndonos con ellos para explicarles detalladamente el trabajo que vamos a realizar y cómo lo llevaremos a cabo. Tras estas reuniones, han comprendido que el plan no representa competencia para el sector, sino que busca complementarlo y favorecer la colaboración para aumentar la oferta de vivienda protegida en Extremadura, beneficiando tanto a los ciudadanos como al conjunto del sector.

P: ¿Cuál es la diferencia entre lo que ofrecen ustedes y una empresa privada?

R: Una de las principales diferencias es que el suelo donde se van a construir estas viviendas es público, lo que reduce significativamente el coste frente a una promoción privada. Además, contamos con la colaboración de las entidades bancarias, que suscribieron una declaración con la Junta de Extremadura para impulsar la construcción de más de 3.000 viviendas dentro del Plan Habita. Estas viviendas tendrán un diseño propio, con eficiencia energética y un precio asequible y muy competitivo, ya que tributan al 4% de IVA.

Marta Herrera Calleja, directora gerente de Urvipexsa. / Carlos Gil

P: Aparte de Cáceres, ¿qué otros puntos de la región tienen más necesidad de vivienda?

R: Puedo decir que la necesidad de vivienda no se limita a Cáceres ni a otros municipios grandes como Badajoz, Mérida, Plasencia... También hay muchos municipios medianos y pequeños que requieren atención, y es fundamental promover actuaciones en estas localidades para favorecer la cohesión territorial. Esto permite que los jóvenes puedan establecerse en sus municipios de origen o en zonas rurales, y es una necesidad que nos transmiten de manera constante muchos alcaldes de Extremadura.

P: Cabe destacar también que la empresa pública se financia con fondos propios, no cuentan con presupuesto.

R: Es cierto que Urvipexsa se financia principalmente con fondos propios, y que la situación de la empresa ha atravesado diferentes etapas a lo largo del tiempo. Sin embargo, en la actualidad contamos con dos grandes pilares de apoyo. Por un lado, las entidades bancarias, que, mediante la firma de la declaración con la Junta de Extremadura, se comprometieron a financiar las obras del Plan Habita, con una inversión total superior a los 400 millones de euros. Y por otro, y no menos importante, contamos con la colaboración y el respaldo de la Junta de Extremadura, cuya implicación es clave para impulsar este ambicioso proyecto.