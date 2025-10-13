Cables, aceras estrechas y un accidente en Cáceres por las obras: "El ayuntamiento quiere tapar el desastre de la avenida de la Montaña plantando árboles en Antonio Hurtado"

El Grupo Municipal Unidas Podemos ha advertido la intención del Gobierno municipal de Cáceres de querer “tapar” el desastre medioambiental que va a suponer el proyecto de reforma de la Avenida Virgen de la Montaña plantando árboles en la calle Antonio Hurtado, sin haber tenido en cuenta los cables que pasan por las aceras y que están en medio de los alcorques que se están abriendo.

“Tras las críticas de múltiples colectivos en la ciudad por las consecuencias del proyecto de Virgen de la Montaña”, declara la portavoz municipal Consuelo López, “y en su afán por hacer ver su preocupación por el cambio climático y sus efectos para la ciudadanía en nuestras calles, han ‘improvisado’ esta actuación, con problemas desde su inicio”.

Gráfico sobre los datos. / El Periódico Extremadura

Hemos podido comprobar, añade López, “que en los alcorques que se están abriendo hay cables, con el peligro que ello supone para cuando se vayan a plantar los árboles. Y además no los pueden hacer muy profundos por este mismo motivo”. “Ahora los están tapando para que no se vean y no haya problemas con los peatones, aunque de hecho ya se ha caído una persona con problemas de visión. Además con la obra el sitio que han quedado para pasar los peatones es más pequeño que antes, y escasamente pasan dos personas juntas”.

Los concejales Víctor Bazo y Pedro Muriel en Antonio Hurtado. / El Periódico Extremadura

"Tendrían que haberse informado antes"

En este sentido la portavoz se pregunta que “si ahora se producen estas situaciones, qué pasará cuando llegue el momento de plantar los árboles. Tendrían que haberse informado antes de cómo está el cableado en esta calle, y no ponerse a hacer una obra con prisas para tapar su nula preocupación por la ciudadanía y los espacios urbanos”.

“Renaturalizar una ciudad no es sólo plantar árboles”, subraya la portavoz, “es poner en marcha una serie de medidas para fomentar que el espacio público pueda ser usado por la ciudadanía, con actuaciones para hacer frente al cambio climático y sus consecuencias. No es hacerse una foto delante de un alcorque”.

Las obras

El Ayuntamiento de Cáceres ya ha puesto en marcha las actuaciones para la plantación de 32 nuevos árboles en la ciudad. Concretamente, en la céntrica avenida Antonio Hurtado, que a penas tiene vegetación y donde ya operan los obreros para la ejecución de los alcorques.

"Es difícil transitar en las épocas de temperaturas más elevadas"

"Desde el equipo de Gobierno seguimos trabajando en convertir Cáceres en un espacio más agradable y sostenible. Con ese objetivo se están realizando los trabajos de renaturalización de la vía, una de las principales arterias de la ciudad, [...] y por la que es difícil transitar en las épocas de temperaturas más elevadas", ha explicado el concejal de Infraestructuras, Víctor Bazo.

Dos objetivos

Según el edil, la medida tiene dos objetivos principales. Por un lado, embellecer la avenida y, por otro, conseguir "la tan ansiada sombra para el tránsito peatonal". Bazo ha señalado que la construcción de los alcorques se extenderá por un plazo de dos semanas y, después, comenzará la plantación.

El coste

Tal y como ha confirmado el ayuntamiento de la ciudad, el coste aproximado de la actuación es de 30.000 euros.

Cáceres ante el cambio climático: más calor, menos agua y calles cada vez más secas El cambio climático ya no es una amenaza lejana: en Cáceres, se siente a diario. Los veranos son más largos, las noches tropicales se multiplican y los embalses de la provincia acumulan mínimos históricos. La temperatura media ha subido más de 1,5 °C en las dos últimas décadas y los episodios de calor extremo son cada vez más frecuentes. La ciudad, construida sobre piedra y con escasa sombra en muchas zonas, se ha convertido en una “isla de calor” donde la sensación térmica puede superar en varios grados a la de los alrededores. “Las aceras arden y los árboles no resisten”, lamentan técnicos municipales que han observado cómo el arbolado urbano sufre un deterioro progresivo. La sequía prolongada afecta también al suministro: el embalse de Guadiloba afronta niveles críticos y obliga a una gestión más estricta del agua. En paralelo, los expertos piden una planificación urbana adaptada al nuevo clima: más vegetación, pavimentos permeables y una red de sombra natural para mitigar el impacto térmico. A pesar de los retos, Cáceres también empieza a moverse. Se han puesto en marcha proyectos de renaturalización en zonas como el entorno del parque del Príncipe y actuaciones piloto para captar agua de lluvia. El desafío, sin embargo, exige algo más que soluciones puntuales: un cambio de modelo urbano capaz de resistir un clima cada vez más extremo.

Los beneneficios de plantar árboles

Según el Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, ONU-Habitat, la ubicación estratégica de los árboles en las urbes puede contribuir a reducir la temperatura del aire entre 2 y 8 grados centígrados. Son varios los estudios que han analizado la diferencia entre zonas urbanas arboladas y otras donde el pavimento cobra todo el protagonismo.

Uno de ellos es el llamado 'Termometrada estatal', para el que, hace solo unos días, 500 personas salieron a la calle para medir la temperatura urbana en tres lugares, a los que denominaron 'infierno' (pavimento sin árboles), 'intermedio' (pavimento con árboles) o 'paraíso' (suelo natural con árboles). En localidades como Chiclana, por ejemplo, llegaron a registrar diferencias de hasta 7 grados entre la primera y la tercera zona.

Sostenibilidad y ahorro

Sea como fuere, este potencial no solo beneficia a los viandantes, sino que es positivo desde el punto de vista de la sostenibilidad y del ahorro energético. De esta manera, la correcta colocación de los árboles alrededor de los edificios puede reducir el gasto de aire acondicionado un 30% y las facturas de la calefacción (también protegen del frío) entre un 20% y un 50%.

Gráfico sobre los beneficios de plantar árboles. / El Periódico Extremadura

Los árboles juegan, así, un papel importante en la mitigación del cambio climático. También, porque un ejemplar maduro es capaz de absorber hasta 150 kilogramos de gases contaminantes por año, y porque las hojas y la corteza de los más grandes sirven como filtro para contaminantes urbanos y partículas finas como el polvo, la suciedad o el humo del aire.

Una característica que, a su vez, beneficia de manera directa a los ciudadanos, mejorando la calidad del aire y permitiendo que las urbes sean lugares más saludables en los que vivir. Igualmente, las investigaciones demuestran que vivir cerca de espacios verdes puede mejorar la salud física y mental, por ejemplo, al disminuir la presión arterial alta y el estrés.

Regular el flujo de agua

Como otra de las virtudes de la plantación de árboles en entornos urbanos, ONU-Habitat recoge la capacidad de los ejemplares maduros para regular el flujo de agua. "Desempeñan un papel clave en la prevención de inundaciones y la reducción del riesgo de desastres naturales. Un árbol de hoja perenne maduro, por ejemplo, puede interceptar más de 15.000 litros de agua por año", apunta la organización.

Finalmente, sobresale la cuestión económica, pues la planificación de paisajes urbanos con árboles puede incrementar el valor de la propiedad hasta un 20%, así como atraer turismo y los negocios.