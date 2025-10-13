Nuestro pasado
La Universidad Laboral y el nuevo ambulatorio abren sus puertas en Cáceres
El ministro de Trabajo, Jesús Romero Gorría, inauguró dos importantes infraestructuras en la ciudad durante el mes de noviembre
En 1967, se inauguraron la Universidad Laboral y el nuevo ambulatorio de la Seguridad Social. Ambos acontecimientos se produjeron en la ciudad durante el mes de noviembre. Lo que en la actualidad es el Hospital San Pedro de Alcántara comenzó, a ser una realidad en el 67 cuando, Jesús Romero Gorría, entonces ministro de Trabajo, inauguraba el moderno edificio, construido en la avenida e San Pedro por un importe de más de 30 millones de pesetas.
Universidad Laboral
El día 6, el mismo ministro pone en marcha la Universidad Laboral de Cáceres, otro funcional edificio que se construyó en la finca El Cuartillo, propiedad de la diputación. Pese a las inclemencias del tiempo, al acto acudieron numerosos cacereños, las primeras autoridades, represenación de organismos y centros oficiales, claustros de profesores, alumnos y personal subalterno del propio centro. En una de las dependencias de la planta baja se procedió a la bendición. La ceremonia religiosa fue oficiada por el obispo de Coria-Cáceres, Manuel Llopis Ivorra, revestido de mitra y capa pluvial. Con ello, la ciudad estaba viviendo un acto de vital importancia en su historia. El edificio adoptó el nombre de Universidad Laboral Hispanoamericana.
- Alarma en redes sociales por una pelea grave en Cáceres
- Cierre inesperado de los 100 Montaditos en Cáceres: el local permanece clausurado desde el lunes
- Pedro Sánchez asegura que Extremadura 'está ya en el radar turístico' y Guardiola afea la 'desventaja competitiva' por la deuda histórica en infraestructuras
- Sánchez y Óscar Puente visitan la autovía de Cáceres a Badajoz, que tendrá tres viaductos, pero no dan plazos de su finalización
- La Churrería Olqui cumple 40 años en Cáceres: con Joaquín, uno de sus fundadores, y el sistema tradicional de siempre
- Expectación y hermetismo a tres días de la boda del año en Cáceres
- Mateos anuncia que Pedro Sánchez visitará mañana Cáceres por Tourespaña: 'Me gustaría que hablara de la autovía a Badajoz
- Cancelado el concierto de Morad en Cáceres: Extremúsika 2025 sufre la caída de uno de sus principales artistas de la última jornada de festival