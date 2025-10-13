La Universidad Laboral y el nuevo ambulatorio abren sus puertas en Cáceres

En 1967, se inauguraron la Universidad Laboral y el nuevo ambulatorio de la Seguridad Social. Ambos acontecimientos se produjeron en la ciudad durante el mes de noviembre. Lo que en la actualidad es el Hospital San Pedro de Alcántara comenzó, a ser una realidad en el 67 cuando, Jesús Romero Gorría, entonces ministro de Trabajo, inauguraba el moderno edificio, construido en la avenida e San Pedro por un importe de más de 30 millones de pesetas.

Universidad Laboral

El día 6, el mismo ministro pone en marcha la Universidad Laboral de Cáceres, otro funcional edificio que se construyó en la finca El Cuartillo, propiedad de la diputación. Pese a las inclemencias del tiempo, al acto acudieron numerosos cacereños, las primeras autoridades, represenación de organismos y centros oficiales, claustros de profesores, alumnos y personal subalterno del propio centro. En una de las dependencias de la planta baja se procedió a la bendición. La ceremonia religiosa fue oficiada por el obispo de Coria-Cáceres, Manuel Llopis Ivorra, revestido de mitra y capa pluvial. Con ello, la ciudad estaba viviendo un acto de vital importancia en su historia. El edificio adoptó el nombre de Universidad Laboral Hispanoamericana.