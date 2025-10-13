Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Virgen de Fátima procesiona en Cáceres por los 50 años del culto en su nuevo templo

La imagen peregrinó a la concatedral el sábado y regresó el domingo, en ambas ocasiones acompañada de una comitiva de fieles

Cáceres protagonizó este fin de semana una estampa histórica. La talla de Nuestra Señora del Rosario de Fátima salió en procesión de manera extraordinaria dos días con motivo de los festejos de los 50 años del inicio del culto en su nuevo templo ubicado en la calle Sanguino Michel. Esta fue la decisión que adoptó de forma conjunta la parroquia y la hermandad en el cabildo extraordinario celebrado el pasado febrero y este sábado y domingo, coincidiendo además con la celebración de la fiesta nacional, la imagen peregrinó en compañía de fieles por las calles de la ciudad.

La salida consistió en una peregrinación hasta la concatedral de Santa María, un camino que emprendió tras la misa de las 20.00 horas el sábado. La talla estuvo acompañada de un tradicional rosario de antorchas con el propósito de "ganar la indulgencia en el Jubileo de 2025", que este año lleva por lema 'Peregrinos de la Esperanza'.

Acompañada por la banda de Zafra

Ya este domingo, la imagen protagonizó la eucaristía de la tarde, a las 18.30 horas, y una vez que concluyó, de igual manera que en la jornada anterior, emprendió el camino de vuelta, esta vez en procesión triunfal y acompañada por la banda de música de Zafra.

