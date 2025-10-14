A 24 grados y a dos meses vista, Cáceres comienza a instalar las luces de Navidad

Los operarios de la empresa Henry Iluminación, de la localidad cacereña de Pizarro, ha iniciado la semana colocando las luces de Navidad que lucirán por el centro y las barriadas de Cáceres. Los trabajos han comenzado en el Paseo de Cánovas y luego continuarán por las calles aledañas, la ciudad monumental y algunos barrios. "Los mayores problemas los encontramos con el arbolado. Con el tráfico, no, puesto que lon conductores en este sentido son muy comprensivos", explica un trabajador.

A falta de conocer los datos de este año, en 2024 el ayuntamiento instaló más de un millón de puntos de luz LED y en zonas como Vistahermosa, El Perú, Maltravieso y Casa Plata.

Gráfico de la iluminación de Navidad. / El Periódico Extremadura

El consistorio colocó arcos con motivos navideños sobre farolas y rotondas, así como textos luminosos. Como novedad, la plaza Mayor lució una decoración singular 3D de gran formato en forma de abeto navideño, iluminado, de 20 metros de altura y transitable por su interior.

Además, en la fachada del ayuntamiento se instalarán dos cortinas de LED de 15 metros de altura con motivos navideños, también se instalará un photocall en las calles Gómez Becerra, Rodríguez Moñino o en la plaza de San Juan para favorecer las compras.

Las imágenes | Cáceres instala sus luces de Navidad / Carlos Gil

Los detalles

Todas las luces se inspiran en diseños contemporáneos, de reducido consumo energético, con diferentes acabados como guirnaldas de micro lámparas LED e hilos luminosos LED de distintos colores para que sea eficiente y comprometida con el medio ambiente. El alumbrado consumirá menos de tres vatios por metro cuadrado y la ley establece un máximo de ocho vatios, lo que permite la reducción de la emisión de CO2.

Luces navideñas más eficientes. / El Periódico Extremadura

Con la llegada de diciembre, las luces de Navidad vuelven a convertirse en las grandes protagonistas de calles, escaparates y hogares. Pero no todas son iguales: la elección del tipo de iluminación puede marcar la diferencia entre un consumo energético elevado o una decoración eficiente, duradera y segura.

Luces LED: la opción más eficiente

Las luces LED son hoy las reinas indiscutibles de la iluminación navideña. Consumen hasta un 80% menos de energía que las bombillas incandescentes tradicionales y pueden durar más de 20.000 horas. Además, no se calientan, lo que las hace más seguras y adecuadas tanto para interior como para exterior. Existen en múltiples formatos —cadenas, cortinas, redes o figuras— y con funciones programables o control por app.

Luces solares: sostenibles y sin cables

Si buscas una alternativa ecológica y autónoma, las luces solares son una gran elección. Funcionan con paneles fotovoltaicos que se cargan durante el día y se encienden al anochecer. Son perfectas para jardines, balcones o fachadas, aunque dependen de la cantidad de luz solar disponible.

Luces incandescentes: la opción tradicional

Las clásicas bombillas incandescentes siguen siendo apreciadas por su tono cálido y nostálgico, pero su elevado consumo y escasa durabilidad las han relegado a un segundo plano. Aun así, pueden ser una buena elección para quienes buscan una estética retro o vintage en zonas concretas.

Consejos para elegir

Comprueba la etiqueta energética y el nivel de protección IP si son para exterior.

Opta por luces LED o solares para ahorrar energía y cuidar el medio ambiente.

Juega con formatos y colores: las guirnaldas cálidas aportan elegancia, mientras que las multicolor transmiten alegría y espíritu festivo.