Analíticas de agua y máquina de ósmosis tras el mega incendio de Jarilla: la Diputación de Cáceres financia con 90.000 euros

El consorcio MásMedio de la Diputación de Cáceres ha sacado un contrato, por valor de 50.000 euros, para realizar analíticas de contraste en todos los municipios afectados por los incendios, y ha adquirido unos kits para controlar la turbidez y el PH en las analíticas de agua que se vayan realizando, "lo que nos permitirá, en casos como Cabezuela del Valle y Jerte, dos de los municipios más afectados en este sentido, poder adelantarnos y cerrar las captaciones para que no entre el agua en las redes”. Además, también financia con 40.000 euros otras acciones preventivas.

Ósmosis

Además, la Diputación de Cáceres adquirirá una máquina de ósmosis para “evitar y filtrar el agua, de modo que sea apta para el consumo”, según ha anunciado el vicepresidente del consorcio provincial, Javier Prieto, quien, acompañado del secretario de Sostenibilidad, Víctor del Moral, equipo técnico y alcaldes y alcaldesas, ha visitado municipios afectados por los incendios ocurridos en el Valle del Jerte y el Valle del Ambroz.

Visita institucional a los municipios afectados por el incendio de Jarilla. / EL PERIÓDICO

Coordinación

Durante la visita, Prieto ha destacado la coordinación entre ambas administraciones, "que se está poniendo de manifiesto en la respuesta a los posibles efectos postincendio".

En el Valle del Ambroz, el consorcio destinará unos 40.000 euros a la mejora de las canalizaciones entre las presas y la red de abastecimiento, especialmente en Oliva de Plasencia y Villar de Plasencia, donde se estudia también la perforación de un pozo de sondeo para reforzar el suministro.

Javier Prieto ha subrayado que, en caso de que sea necesario interrumpir temporalmente las captaciones, la Diputación pondrá a disposición de los ayuntamientos camiones cisterna y equipos técnicos en coordinación con el Servicio Extremeño de Salud (SES).

"Intentaremos evitar cualquier corte de abastecimiento, pero si ocurre, los municipios contarán con apoyo inmediato", ha asegurado.