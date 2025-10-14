El ayuntamiento de Cáceres solicitará a Extremúsika las cifras de asistentes

El ayuntamiento de Cáceres solicitará las cifras de asistentes a Extremúsika después de que el festival no hiciera público el dato en el balance de esta edición. La realidad es que en todas las anteriores ediciones desde que el sello iniciara una nueva etapa con otro promotor, el mismo que gestiona Stone and Music en Mérida y Alcazaba Fest en Badajoz, han aportado la cifra de afluencia, el pasado año 77.000 personas y el anterior, 81.000 personas.

Preguntado este martes en relación a este asunto, el concejal Ángel Orgaz aseguró que la corporación, que aporta logística y ubicación al festival, reclamará el dato a través de la concejalía de Festejos. En esa línea, sostuvo el edil que, al igual que se hace con otras citas que tienen lugar en la ciudad y reciben soporte municipal, se les exigirá transparencia en todos los ámbitos.

El festival ha vuelto a celebrarse en el recinto ferial aprovechando la circunstancia del puente de la fiesta nacional y con conciertos viernes, sábado y domingo. Sí es cierto que este pasado domingo, Morad, uno de los más esperados del público que ya había actuado en Extremúsika en anteriores ediciones, anunció a última hora que cancelaba su actuación por motivos de salud.

"Calidad artística y la diversidad del público"

Este domingo, precisamente, la organización lanzó su balance y destacó la "calidad artística y la diversidad del público" y reafirma el papel como motor cultural y económico de Cáceres y de toda Extremadura, así como su condición de cita imprescindible en la agenda de festivales musicales de España". Subraya, además, "el comportamiento ejemplar del público, el buen desarrollo logístico y el impacto positivo en la hostelería y el turismo local, con una ocupación hotelera cercana al lleno durante todo el puente festivo".