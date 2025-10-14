Vectalia reducirá al 50% los servicios de autobús urbano de Cáceres durante la huelga general del 15 de octubre por Palestina

La empresa concesionaria del autobús urbano de Cáceres, Vectalia, ha establecido servicios mínimos del 50% de las expediciones con motivo de la huelga general convocada para este miércoles 15 de octubre por las organizaciones sindicales Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT) en apoyo al pueblo palestino.

Según la comunicación oficial, la huelga afectará a las diferentes jornadas laborales con paros de dos horas por turno, en los siguientes horarios:

Turno de mañana y jornadas partidas: de 10.00 a 12.00 horas.

Turno de tarde: de 17.00 a 19.00 horas.

Turno de noche: de 02.00 a 04.00 horas.

Los horarios, paso a paso. / El Periódico Extremadura

A pesar de la reducción del servicio, las líneas 6, Refuerzo Mejostilla y Refuerzo Línea 8 circularán con normalidad, al contar con un único autobús operativo. El resto de líneas mantendrán la mitad de sus expediciones habituales, tal como establecen los servicios mínimos fijados por la empresa concesionaria.

La convocatoria de huelga, respaldada por las principales centrales sindicales, pretende mostrar solidaridad con el pueblo palestino y exigir el fin del conflicto y la violencia en la región. En el ámbito local, se espera que la incidencia sea moderada, aunque podría afectar a los desplazamientos durante las horas centrales del día.

El país vive este miércoles 15 de octubre una huelga general convocada por los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT) en apoyo al pueblo palestino. La jornada, de carácter simbólico y reivindicativo, busca visibilizar el rechazo al conflicto armado en Gaza y reclamar una respuesta más contundente de la comunidad internacional.

Los paros, que afectan a diferentes sectores públicos y privados, se desarrollan en franjas de dos horas por turno laboral, lo que está generando incidencias en servicios de transporte urbano, educación, sanidad y administración pública. En la mayoría de los casos, se han fijado servicios mínimos del 50% para garantizar la atención esencial a la ciudadanía.

En ciudades como Cáceres, Badajoz, Madrid o Barcelona, la huelga se ha traducido en reducciones parciales del transporte público y concentraciones frente a edificios oficiales y plazas céntricas. Los sindicatos insisten en que la movilización no tiene carácter político, sino humanitario, y responde al “deber moral de exigir el fin de la violencia y la ocupación”.

Desde las organizaciones convocantes se subraya que el objetivo es “presionar a las instituciones europeas para que exijan un alto el fuego inmediato” y recordar que la solidaridad de la clase trabajadora “trasciende fronteras”.

Aunque la participación es desigual según el territorio y el sector, la jornada ha servido para reabrir el debate sobre el papel de España en la crisis de Oriente Medio, así como sobre el poder de la movilización sindical en causas internacionales.