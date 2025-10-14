Cáceres acoge la segunda edición de la carrera de obstáculos 'Santuario Race'

La ciudad acogerá este domingo, 19 de octubre, la segunda edición de la carrera de obstáculos 'Santuario Race', un evento deportivo organizado por el centro deportivo ASfit, con la colaboración del Ayuntamiento de Cáceres. La salida y la meta estarán ubicadas en la emblemática Plaza Mayor.

Un recorrido de 9 kilómetros

La prueba, de carácter competitivo, contará con un exigente recorrido de 9 kilómetros en el que se han dispuesto 40 obstáculos, diez más que en la edición anterior. Los participantes deberán superar pruebas de arrastres, cargas, saltos, suspensiones, equilibrio y habilidad, entre otras.

La concejala de Deportes, Noelia Rodríguez, ha destacado la importancia del evento como motor deportivo y social para la ciudad. "Desde el Ayuntamiento de Cáceres nos sentimos muy orgullosos de acoger nuevamente la Santuario Race, un gran evento deportivo que aúna deporte, superación y espíritu de equipo. Este tipo de iniciativas fomentan un estilo de vida saludable y ponen en valor nuestra ciudad como escenario de pruebas deportivas de primer nivel, en línea con nuestro reconocimiento como Ciudad Europea del Deporte en 2026”, añadió.

Cartel de la segunda edición de la carrera de obstáculos 'Santuario Race' / Cedida

Novedades

Una de las principales novedades de esta edición es la inclusión de la 'Santuario Race' en el circuito oficial de la Asociación Española de Carreras de Obstáculos (OCRA), lo que atraerá a corredores de diferentes puntos del país. La prueba contará con varias categorías: Élite, Grupos de Edad (GGEE), Popular, Equipos y parejas, con mínimo de 3 o 4 participantes por equipo, pudiendo ser mixtos, femeninos o masculinos.

Carrera infantil no competitiva

La participación está permitida a partir de los 14 años, con autorización. La carrera será cronometrada, y los corredores dispondrán de un máximo de 2 horas y 30 minutos para completar el circuito. Además, se celebrará una carrera infantil no competitiva para niños de 6 a 13 años, sobre un recorrido de aproximadamente 1.000 metros, que no será cronometrado ni contará con entrega de trofeos.

Premios

Se entregarán trofeos a los tres primeros clasificados en cada categoría competitiva, excepto en la infantil. Los dorsales podrán recogerse el mismo día del evento, entre las 8.00 y las 9.30 horas, en la Carpa de Oficina Técnica (en la zona de salida y meta), o los días viernes 17 y sábado 18 de octubre en el centro de entrenamiento ASfit. Por último, en relación a las incripciones, continúan abiertas hasta el jueves 16 de octubre.