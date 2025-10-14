Cáceres promocionará su candidatura a capital europea de la cultura a las ciudades de la Ruta de la Plata

Cáceres promocionará su candidatura para ser capital europea de la cultura en 2031 a las ciudades que conforman la Ruta de la Plata. Así, hasta 37 municipios de comunidades como Asturias, Castilla y León, Extremadura y Andalucía se darán cita en la capital cacereña el 5 de noviembre para celebrar su asamblea en un encuentro que contará con una representación institucional de cada ayuntamiento y permitirá que la ciudad siga dando a conocer el proyecto a falta de meses para que se presente.

De esta forma, anunció el concejal Ángel Orgaz que Cáceres será sede de este encuentro que "volverá a posicionar a la ciudad como referente nacional en la planificación turística" y confirmó que en el transcurso de la agenda prevista, ofrecerán los detalles de la propuesta cacereña para 2031. "Cáceres volverá a ser sede de una importante reunión del sector turístico, acogiendo a un relevante número de asistentes y volviendo a demostrar que es una ciudad atractiva para el turismo de congresos y de reunión de asociaciones, colectivos y empresas", concretó.

Orden del día de la reunión

En cuanto al programa, el orden del día incluirá la presentación de las actividades realizadas durante 2025 y un balance de la participación de la Ruta de la Plata en las Rutas Culturales de España, en las que se promociona la Ruta de la Plata como itinerario turístico junto al Camino del Cid, Ruta del Emperador Carlos V, Caminos de Pasión (turismo activo en Andalucía) y Caminos de Arte Rupestre.