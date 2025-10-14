La caza con arco de jabalíes en el casco urbano de Cáceres reduce los avisos "casi a cero"

El Servicio de Control con Arco de Especies Silvestres (Scaes), gestionado por la Federación Extremeña de Caza, ha conseguido resultados positivos en la gestión de la sobrepoblación de jabalíes en el casco urbano de Cáceres.

Casco urbano

Este servicio, autorizado el 10 de mayo de 2022, nació como respuesta a la creciente presencia de jabalíes en el casco urbano y su entorno, que provocaba daños, accidentes y numerosas quejas vecinales. Antes de su puesta en marcha, la Policía Local registraba hasta 88 avisos al año por la presencia de estos animales en distintas zonas de la ciudad.

Periodo de actuación

Durante el último periodo de actuación —de agosto de 2024 a septiembre de 2025—, el grupo de 18 arqueros cualificados ha llevado a cabo un control selectivo en el entorno urbano y periurbano de la capital cacereña, con un resultado de 41 jabalíes controlados.

Datos

Los datos reflejan una reducción drástica y sostenida de la presencia de jabalíes en el municipio desde que comenzó el programa. En el primer año completo de trabajo (2022-2023), el SCAES realizó 138 salidas, con 45 ejemplares capturados y una disminución de los avisos vecinales a solo 17. Actualmente, los avisos vecinales por presencia de jabalíes se han reducido prácticamente a cero, según los registros de la Policía Local de Cáceres.

Resultados

Los resultados más destacados del último informe indican que el 54% de los animales abatidos fueron machos, casi el 50% eran adultos, un 50% superaba los 60 kilos de peso y se detectó un caso de cruzamiento con cerdo vietnamita, subrayando la importancia de continuar extrayendo ejemplares híbridos o alóctonos.

A coste cero

Además, este servicio, realizado a coste cero para la administración, ha contribuido a minimizar daños agrícolas, prevenir accidentes de tráfico y mejorar la seguridad ciudadana en zonas donde la presencia de suidos se había convertido en un problema recurrente.

Positivo

El presidente de Fedexcaza ha valorado de forma positiva el trabajo: "Este servicio demuestra que la caza responsable es una herramienta eficaz, sostenible y segura para la gestión de la fauna en entornos urbanos y periurbanos".