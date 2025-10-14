Cine social, misterio y debate, esta semana en Cáceres

Actividades para todos los públicos.

La Filmoteca proyecta 'La infancia desnuda', un retrato crudo sobre el abandono infantil

El próximo martes 14 de octubre a las 20:30 horas, la Filmoteca de Extremadura en Cáceres acogerá la proyección de La infancia desnuda, una película que aborda con sensibilidad y realismo el drama del abandono infantil. El filme narra la historia de François, un niño de nueve años con un pasado difícil, que tras ser dejado por sus padres es acogido por una familia obrera. Su comportamiento problemático lo lleva a ser trasladado a un nuevo hogar, con una pareja de ancianos que ya cuidan de otro niño abandonado.

Con un enfoque directo y conmovedor, esta película invita a reflexionar sobre la infancia vulnerable, la necesidad de afecto y los límites del sistema de acogida. La entrada es libre hasta completar aforo.

Noche de misterio y terror en la Taberna Sir Lancelot

Este miércoles 15 de octubre a las 21.00 horas, la Taberna Sir Lancelot continúa celebrando el mes de octubre con una velada especial dedicada al misterio y el terror. Los asistentes podrán acompañar a Sherlock Holmes y al Dr. Watson en la resolución de cuatro casos espeluznantes, en una atmósfera que recuerda a la antesala de la noche de difuntos. La cita incluirá narraciones de terror a la luz de una pipa, en las que los participantes también podrán compartir sus propias historias. Además, cada asistente recibirá una pista para resolver un enigma misterioso relacionado con la taberna inglesa. El ciclo culminará el día 29 con una noche de disfraces, en la que quienes acudan vestidos podrán participar en el sorteo de varios libros.

El Palacio de Congresos acoge 'Conectando Liderazgos'

El jueves 16 de octubre de 2025, a partir de las 9.00 horas, el Palacio de Congresos y Exposiciones de Cáceres celebrará el evento 'Conectando Liderazgos', dentro de su agenda de congresos y actos institucionales. Esta cita pretende reunir a líderes, gestores y actores sociales para debatir, compartir experiencias y establecer sinergias en torno a cuestiones de liderazgo y desarrollo regional.

'Conectando Liderazgos' se enmarca en las actividades promovidas por Extremadura Avante y las iniciativas del Palacio de Congresos, como parte de su apuesta por potenciar la innovación, la participación y el fortalecimiento institucional en la comunidad regional.