Religión
La Iglesia cacereña cuenta con una treintena de misioneros repartidos por el mundo
La diócesis se une a la celebración del domingo mundial de las misiones con una vigilia en Coria (16 de octubre) y Cáceres (17 de octubre) y un encuentro familiar en Cánovas (18 de octubre). El pasado año recaudó 78.000 euros para las misiones
"Gracias a los donativos, los misioneros pueden trabajar". Este es el testimonio que ofrece Belén Jiménez, que ha dedicado varios años de su vida a los demás en el Congo. La mujer compareció este martes junto a su marido Felipe en la presentación de la campaña que organiza la Iglesia por el domingo mundial de las misiones, conocido popularmente como Domund.
La mesa estuvo presidida por el obispo de la diócesis de Coria y Cáceres, Jesús Pulido, y contó con el sacerdote Jesús Viñas y una representación, como cada año, de un testimonio misionero. En la rueda de prensa, monseñor Pulido alabó la labor de las personas que se entregan a la evangelización en todo el mundo y aseguró que todos los católicos son potenciales misioneros.
En la presentación, Viñas detalló los datos concretos de la diócesis de Coria y Cáceres, que cuenta con una treintena de misioneros en activo de los 9.000 que contabiliza España y animó a los cacereños a ser partícipes de la campaña para garantizar su labor en los países en los que trabajan. El pasado año, la campaña recaudó en la diócesis 78.000 euros.
"Una vigilia de oración"
Con respecto al programa previsto para este año, programarán “una vigilia de oración, que se celebrará en Coria el 16 de octubre en la parroquia de San Ignacio y en Cáceres el 17 de octubre en el Seminario con la participación de colegios religiosos, así como un encuentro familiar solidario el sábado 18 de octubre en el Paseo de Cánovas de Cáceres, con juegos, talleres y dinámicas de convivencia para todas las edades”.
