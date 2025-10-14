Nía Cor Cor, actriz de Cáceres: "Soy parte del exilio extremeño. Adoro esta tierra, la llevo siempre conmigo, aunque por circunstancias personales me haya tocado estar lejos de ella"

En la casa de Nía Cor Cor, siempre han jugado mucho. Su madre posee numerosas dotes teatrales que no pudo desarrollar, pero su carácter y forma de ser era algo que le fascinaba. "Recuerdo que, siendo muy chiquitita, levantaba el puño como en la película 'Lo que el viento se llevó', sin entender del todo qué significaba ese gesto. Solo sabía que a la gente le hacía gracia, y eso ya me parecía suficiente".

Inicios

"Mi familia siempre me apoyó, me apuntaron a un curso de teatro en el Instituto Pacheco, que organizaban en Baños de Montemayor y fue la catarsis, porque me enamoré. Descubrí verdaderamente lo que era el teatro a los 15 o 16 años. Me lo pasaba fenomenal, era una forma de poder viajar, transportarme a otros universos. Se podría decir que me abrió la mente, el corazón y el cuerpo. Gracias al respaldo de mis familiares, me fui a Madrid, donde estudie Filosofía y poco después entré en la escuela de arte dramático. Además, tuve la oportunidad de optar a una beca a Grecia, lo recuerdo como una experiencia inolvidable".

Trayectoria profesional

Al finalizar su formación, dio inicio a su carrera profesional. "Todo el mundo me decía que no iba a encontrar trabajo, así que me vine a Granada, donde me enamoré de la ciudad y de una persona. En menos de un mes encontré trabajo en una compañía. Soy parte del exilio extremeño. Adoro esta tierra, la llevo siempre conmigo, aunque por circunstancias personales me haya tocado estar lejos de Extremadura. Aun así, cada vez siento con más fuerza el deseo de hacer cosas cerca de ella, de volver de alguna manera. En mis andanzas por el mundo he tenido la suerte de cruzarme con personas realmente inspiradoras, profesionales con trayectorias brillantes, con ideas y proyectos apasionantes. Muchos de ellos, como yo, son extremeños que han tenido que marcharse, víctimas de la ya conocida 'fuga de cerebros'. Esa realidad, lejos de desanimarme, me ha dado más motivos para querer regresar y aportar, aunque sea un pequeño granito de arena, al panorama cultural de mi tierra".

Ahora regresa a Extremadura con su nueva obra como solista, La Mujer que mató a todo, que tendrá lugar en el Casar de Cáceres el 18 de octubre a las 19.30 horas. Un proyecto profundamente personal que interpreta y desarrolla en solitario sobre el escenario. "La dramaturgia, el texto, la puesta en escena… he estado acompañada por un equipo maravilloso en todo el proceso. Pero esta es la primera vez que me lanzo a defender en solitario una propuesta propia. Estoy aprendiendo muchísimo, sufro y disfruto a partes iguales. El espectáculo se estrenó en octubre del año pasado en Granada, y ahora llega el momento del estreno en Extremadura. Es la primera vez que lo presento aquí, en mi tierra. Aunque ya había trabajado en la región con otros proyectos, esta es la primera vez que vuelvo a casa con un trabajo en solitario.

Descripción de la obra

La Mujer que mató a todo, se presenta como un juicio, una metáfora sobre la libertad individual. Con un tono fresco, cabaretero y cargado de humor, propone una experiencia escénica que no busca ofrecer respuestas, sino invitar al público a formularse preguntas. A través del lenguaje del humor, con el que más identifica a su creadora, se construye un puente hacia la reflexión, en un intento honesto de compartir, de contar algo que nace de un recorrido personal. La propuesta parte de una convicción profunda, lo personal es político. Desde una mirada feminista, se reconoce que muchas de las experiencias que parecen individuales están condicionadas por la cultura y el sistema en los que crecemos y formamos nuestra identidad. Por ello, la obra apela a la necesidad de reivindicar el espacio individual de libertad, invitando a cada espectador a cuestionar los límites y posibilidades de su propia autonomía dentro del entramado social.