El palacio de Carvajal y el palacio Provincial se abren a niños y mayores de Cáceres: "Tenemos algo que no tiene el resto de España"

Alumnos del colegio Las Eras, en Malpartida de Cáceres, y miembros de la asociación Tercera Edad San Antonio, en Cedillo. Ambos grupos han inaugurado, este martes, la décima edición de la Semana de Puertas Abiertas organizada por la Diputación con motivo de la celebración de su patrón, San Pedro de Alcántara. El programa, que se extenderá hasta el viernes, ha comenzado con una visita guiada al palacio de Carvajal.

Un recorrido por el palacio

Han sido los más pequeños quienes han llegado hasta allí, a las 10.30 horas. Han podido recorrer el patio interior, diseñado con el doble objetivo de iluminar y recoger el agua de lluvia; el exterior, donde se situaban los huertos o el pozo; y, también, la zona alta de esta emblemática construcción, erigida entre los siglos XV y XVI. Además, han subido al torreón, que ofrece una impresionante panorámica de la Ciudad Monumental.

"Un lujo"

Tras ellos, ha sido el turno de los miembros de la asociación de mayores de Cedillo. Han empezado a las 11.00 horas, realizando el mismo itinerario que el grupo anterior. "Esto es un lujo, una maravilla", ha dicho Conrado Illana, el presidente de la organización. "Venimos mucho a Cáceres, pero nunca nos entretenemos en visitar estas cosas, que son dignas de ver", ha añadido.

De hecho, muchos de los cerca de 40 miembros de la asociación que han acudido nunca habían visto el palacio de Carvajal por dentro. Es el caso de Pura González. "No había tenido oportunidad de visitarlo por dentro, y me parece una joya", ha explicado la cedillera. También, de Quini Picado. "Toda la parte antigua de Cáceres es preciosa, tenemos algo que no tiene el resto de España", ha dicho la vecina a este diario.

Finalizada su visita, en la que no han faltado anécdotas, como la grabación de un capítulo de la serie 'Isabel' en el patio, se han trasladado al palacio Provincial de la Diputación. Allí, en el salón de escudos, los ha recibido el presidente de la institución provincial, Miguel Ángel Morales.

Encuentro con Miguel Ángel Morales

Conocido por todos (no solo por su cargo, sino también, porque es de Cedillo) Morales les ha hablado sobre el funcionamiento y la disposición de los asistentes durante los plenos; los cerca de mil empleados que forman parte de la Diputación y, en general, sobre la labor de la misma. Igualmente, ha incidido en cuestiones como la necesidad de revitalizar las zonas rurales, invirtiendo en instalaciones como residencias; su oposición al cierre de Almaraz mientras no haya otra alternativa laboral para sus trabajadores; o el escaso protagonismo de la mujer en la vida política.

Sea como fuere, otra de las actividades que se ha celebrado hoy en el palacio Provincial ha sido la actuación del grupo de Cámara de la Sinfonía Provincial, con un pase a las 16.30 horas y otro a las 17.30 horas. Entre medias, a las 17.00 horas, se ha desarrollado la actuación de los alumnos y alumnas del Conservatorio Elemental de Danza.

Miércoles

La programación continua mañana, con la visita del C.R.A Los Cuatro Lugares de Talaván al parque móvil del Sepei, a las 10.15 horas. Hasta allí se desplazarán, también, los alumnos del colegio Rodrigo Dávila, en Castañar de Ibor. Lo harán a las 11.00 horas.

Posteriormente, a las 12.00 horas, el consorcio de medioambiente Más Medio organizará una charla para los estudiantes del colegio Nuestra Señora de la Montaña, en el palacio de Carvajal, donde se realizará otra visita guiada para la ciudadanía (previa inscripción) a las 16.30 horas. Además, se repetirán las tres actuaciones artísticas de este martes, a las mismas horas.

Jueves

Por otra parte, el salón de plenos del palacio Provincial acogerá el jueves el 'Pleno Senior', que reunirá a miembros de la asociación de mayores de Aldeacentenera a las 10.00 horas.

Viernes

Y finalmente, será el homenaje a jubilados y jubiladas del año pasado el que dé por finalizado el programa el viernes, cuando se celebra 'San Pedro de Alcántara', que se festeja ese día por caer en domingo.