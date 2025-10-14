El papeleo retrasa el viaje a Nicaragua de la madre de Pirlo, muerto en la reyerta de Cáceres hace 23 días

Lo han hecho sus amigos desde Nicaragua enviando un comunicado para informar de que el último viaje de Pirlo para que por fin descanse en paz se está retrasando por culpa del papeleo. El joven Jonathan Espinoza Castellano falleció en el transcurso de una reyerta en la avenida Virgen de Guadalupe. Desde que muriera, hace 23 dísa, sus cenizas continúan en Cáceres, la ciudad en la que se residía desde hace tres años.

"A las amistades de nuestro querido y recordado Jonathan Espinoza "Pirlo": todavía no se tiene fecha para que su mamá regrese a Nicaragua con las cenizas de nuestro querido amigo. Estamos en comunicación con ella ya que se están realizando trámites legales para que sus cenizas descansen en paz en su querida Nicaragua. Mantendremos informados en cuanto tengamos el día de regreso para un hermoso homenaje que tenemos organizado todos sus amigos y quienes tuvimos el honor de conocerlo. Gracias por tanto amor para Pirlo y su familia", reza la nota.

Fuentes de la familia han explicado que Marisol Castellano, madre del chaval, "están esperando una cita para los trámites y por eso aun no ha podido iniciar el viaje".

Fue en un comercio situado en la avenida Virgen de Guadalupe de Cáceres el lugar en el que coincidieron dos grupos de jóvenes de Cáceres y Navalmoral de la Mata respectivamente, y en el que se inició la discusión que posteriormente se trasladó a la vía pública y que la mañana del pasado domingo, 21 de septiembre de 2025, terminó con la vida del joven Jonathan Espinoza Castellano, de 25 años. Toda la sucesión de hechos aparece en imágenes que captaron las cámaras de la zona que ha visionado la policía nacional, encargada de redactar el atestado al que ha tenido acceso El Periódico Extremadura.

Fue en torno a las ocho y media de la mañana cuando los dos grupos enfrentados se encuentran y Jonathan Espinoza Castellano trata de contener a dos hermanos, amigos suyos, para que se alejen de otro grupo de chicos procedentes de Navalmoral para evitar que se produzca una pelea, a la vez que otro de sus amigos "intenta calmar" al joven moralo que en este momento está en prisión, acusado de homicidio por el fallecimiento del chaval nicaragüense (en la mañana de este miércoles se ha oficiado su funeral).

Los dos grupos se enfrentan verbalmente

Desde el inicio, según indican fuentes del caso, los dos grupos de jóvenes se enfrentan verbalmente en la calle. Tanto Jonathan como uno de sus amigos "tratan en vano de contener a las dos partes para evitar males mayores", siendo uno de los hermanos amigos de Jonathan, y en menor medida el otro hermano, "el que más interés parece mostrar por enfrentarse" al presunto autor del hecho.

Poco después este hermano, amigo de Jonathan, logra su propósito y lanza un golpe que alcanza al presunto autor, lo que supone el detonante de la reyerta. A partir de ese momento se desencadena la riña tumultuaira.

Posteriormente se suma a la agresión otro joven de Navalmoral. A partir de ese momento se inició un tumulto en el que los dos grupos se enfrentan propinándose golpes entre unos y otros. Sin embargo, Jonathan "lo único que hace es coger" al presunto autor por la espalda "pretendiendo que dejara de golpear a sus amigos, alejándolo un par de metros".

Una vez que le suelta, el presunto autor, según el atestado de la policía facilitado al Juzgado número 2 que instruye la causa, éste "le propina un puñetazo en el rostro, cayendo fulminado en el suelo sin que vuelva a mostrar ningún signo vital".

Ambos grupos continúan con la reyerta alrededor del propio Jonathan. Incluso, cuando el joven ya se encontraba tendido en el suelo, un amigo del presunto autor le da en la pierna después de haber recogido su pizza y antes de irse del lugar.

En el informe se quiere hacer constar que otro de los amigos del presunto autor, de Navalmoral de la Mata, llegó hasta el lugar de la pelea cuando Jonathan ya se encuentra tendido sobre el asfalto. Según informan fuentes del caso, este chico trató de auxiliar al joven nicaragüense de manera infructuosa.

Jonathan, que llevaba tres años residiendo en la ciudad, falleció a las 13.40 horas en el Hospital Universitario de Cáceres a consecuencia de daños sufridos en una arteria, según informan fuentes de la investigación.