El PSOE de Cáceres acusa al ayuntamiento de "mentir" en la adquisición del edificio las Trinitarias para destinarlo a alquiler asequible

Con el nuevo borrador para los presupuestos del Ayuntamiento de Cáceres ya redactándose, aún continúan los problemas vinculados al acuerdo para la aprobación de la partida de este pasado año. Uno de los asuntos más determinantes para que el PSOE se abstuviese y el PP lograse sacarlos adelante fue la vivienda. Sin embargo, los socialistas han vuelto a la carga este martes para denunciar el incumplimiento de algunos puntos.

Vivienda

"No sabemos nada nuevo sobre las políticas de vivienda", asegura la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Belén Fernández, refiriéndose a la rehabilitación de casas públicas para destinarlas a alquiler asequible. Además, acusa al equipo de gobierno de "mentir" en cuanto a la adquisición del edificio de las Trinitarias. "No dicen la verdad. Hay una vinculación presupuestaria para adquirir el inmueble con la enajenación de una parcela que no se ha logrado vender. Pero ese no fue nuestro acuerdo", incide Fernández.

21 millones

"Esto va más allá de no tener dinero. Siguen quedando 21 millones de euros de remanente. Y cuando les decimos que gasten de ahí, nos dicen que si preferimos cumplir la regla de gastos o no. Pero la cosa va más allá. Hay otras cosas en las que sí se está gastando ese dinero, que serán 'prioritarias' para ellos, como la adquisición de un coche de alcaldía", critica Fernández.

Moción

En la rueda de prensa celebrada este martes también se ha presentado la moción al próximo pleno, que se trata de un Plan Municipal de Envejecimiento Activo. El objetivo del programa es priorizar la puesta en marcha de la mejora de calidad de vida, justo en las mismas fechas que se celebra el Mes del Mayor. "Queremos combatir la soledad no deseada, debe ser un plan transversal con políticas verdaderas y con espacios intergeneracionales", ha clamado Fernández, solicitando también que la agenda cultural "no les excluya".