Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vivienda

El PSOE de Cáceres acusa al ayuntamiento de "mentir" en la adquisición del edificio las Trinitarias para destinarlo a alquiler asequible

El equipo de gobierno ha vinculado la compra del inmueble a la enajenación de una parcela que finalmente no se ha vendido

Belén Fernández.

Belén Fernández. / Carlos Gil

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

Con el nuevo borrador para los presupuestos del Ayuntamiento de Cáceres ya redactándose, aún continúan los problemas vinculados al acuerdo para la aprobación de la partida de este pasado año. Uno de los asuntos más determinantes para que el PSOE se abstuviese y el PP lograse sacarlos adelante fue la vivienda. Sin embargo, los socialistas han vuelto a la carga este martes para denunciar el incumplimiento de algunos puntos.

Vivienda

"No sabemos nada nuevo sobre las políticas de vivienda", asegura la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Belén Fernández, refiriéndose a la rehabilitación de casas públicas para destinarlas a alquiler asequible. Además, acusa al equipo de gobierno de "mentir" en cuanto a la adquisición del edificio de las Trinitarias. "No dicen la verdad. Hay una vinculación presupuestaria para adquirir el inmueble con la enajenación de una parcela que no se ha logrado vender. Pero ese no fue nuestro acuerdo", incide Fernández.

21 millones

"Esto va más allá de no tener dinero. Siguen quedando 21 millones de euros de remanente. Y cuando les decimos que gasten de ahí, nos dicen que si preferimos cumplir la regla de gastos o no. Pero la cosa va más allá. Hay otras cosas en las que sí se está gastando ese dinero, que serán 'prioritarias' para ellos, como la adquisición de un coche de alcaldía", critica Fernández.

Noticias relacionadas y más

Moción

En la rueda de prensa celebrada este martes también se ha presentado la moción al próximo pleno, que se trata de un Plan Municipal de Envejecimiento Activo. El objetivo del programa es priorizar la puesta en marcha de la mejora de calidad de vida, justo en las mismas fechas que se celebra el Mes del Mayor. "Queremos combatir la soledad no deseada, debe ser un plan transversal con políticas verdaderas y con espacios intergeneracionales", ha clamado Fernández, solicitando también que la agenda cultural "no les excluya".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Alarma en redes sociales por una pelea grave en Cáceres
  2. Cierre inesperado de los 100 Montaditos en Cáceres: el local permanece clausurado desde el lunes
  3. Pedro Sánchez asegura que Extremadura 'está ya en el radar turístico' y Guardiola afea la 'desventaja competitiva' por la deuda histórica en infraestructuras
  4. Sánchez y Óscar Puente visitan la autovía de Cáceres a Badajoz, que tendrá tres viaductos, pero no dan plazos de su finalización
  5. La Churrería Olqui cumple 40 años en Cáceres: con Joaquín, uno de sus fundadores, y el sistema tradicional de siempre
  6. Expectación y hermetismo a tres días de la boda del año en Cáceres
  7. Mateos anuncia que Pedro Sánchez visitará mañana Cáceres por Tourespaña: 'Me gustaría que hablara de la autovía a Badajoz
  8. Cancelado el concierto de Morad en Cáceres: Extremúsika 2025 sufre la caída de uno de sus principales artistas de la última jornada de festival

El ayuntamiento de Cáceres solicitará a Extremúsika las cifras de asistentes

El ayuntamiento de Cáceres solicitará a Extremúsika las cifras de asistentes

La reválida socialista en Nisa garantiza la construcción del puente de Cedillo: "Tengo el convencimiento de que las obras empezarán en breves"

La reválida socialista en Nisa garantiza la construcción del puente de Cedillo: "Tengo el convencimiento de que las obras empezarán en breves"

El Gobierno de España autoriza la construcción del segundo tramo de la autovía Cáceres-Badajoz

El Gobierno de España autoriza la construcción del segundo tramo de la autovía Cáceres-Badajoz

Morales sobre la mina La Paloma: "Franco intentó hacer desaparecer de la faz de la tierra, bajo 36 metros, a jornaleros, inocentes y personas de bien por no opinar como sus verdugos"

Morales sobre la mina La Paloma: "Franco intentó hacer desaparecer de la faz de la tierra, bajo 36 metros, a jornaleros, inocentes y personas de bien por no opinar como sus verdugos"

El papeleo retrasa el viaje a Nicaragua de la madre de Pirlo con las cenizas de su hijo, muerto en la reyerta de Cáceres hace 23 días

El papeleo retrasa el viaje a Nicaragua de la madre de Pirlo con las cenizas de su hijo, muerto en la reyerta de Cáceres hace 23 días

El PSOE de Cáceres acusa al ayuntamiento de "mentir" en la adquisición del edificio las Trinitarias para destinarlo a alquiler asequible

El PSOE de Cáceres acusa al ayuntamiento de "mentir" en la adquisición del edificio las Trinitarias para destinarlo a alquiler asequible

La Estación Arroyo-Malpartida, dividida entre la asociación y la nueva plataforma vecinal

La Estación Arroyo-Malpartida, dividida entre la asociación y la nueva plataforma vecinal

Las carreteras cacereñas, ante su mayor inversión: otros 34 millones para su mejora

Las carreteras cacereñas, ante su mayor inversión: otros 34 millones para su mejora
Tracking Pixel Contents