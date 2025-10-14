La reválida socialista en Nisa garantiza la construcción del puente de Cedillo

El socialista José Dinis Serra ha logrado será el nuevo presidente de la Cámara Municipal de Nisa tras vencer en las elecciones municipales (Autárquicas) del pasado 12 de octubre. Sustituirá a María Idalina Trindade Alves. Sin embargo, el PS ha perdido la mayoría absoluta con respecto a sus inmediatos perseguidores, CDU (Coalición Democrática Unida) y PPD (Partido Social Demócrada).

Resultados

En el año 2021, los socialistas lograron tres concejales, mientras que CDU y PPD obtuvieron uno cada uno. Sin embargo, este año el PS tendrá dos, al igual que CDU. PPD continuará con uno. La diferencia han sido los votos. PS ha logrado 1.616 (400 menos que hace cuatro años), CDU 1.202 (300 más) y PPD 833 (280 más). El porcentaje de votantes ha aumentado hasta el 70,11% y apenas ha habido 86 votos entre blancos y nulos.

Elecciones en Nisa / E. P.

Nuevo presidente

De esta manera, José Dinis Serra es el nuevo presidente de la Cámara Municipal de Nisa (que era el actual vicepresidente). La reválida socialista era la mejor noticia que podía llegar a Cedillo. La construcción del puente sobre el río Sever, una demanda histórica entre el municipio cacereño y el luso de Montalvao, necesita la firma de la resolución del concurso del nuevo alcalde de Nisa, que se rubricará en los próximos días.

Galería | La frontera de Iberdrola en Cedillo /

Tres mandatos

María Idalina Trindade no iba a continuar al frente de la Cámara Municipal porque se ha postulado para la Asamblea representando al Partido Socialista. Acumulaba ya tres mandatos como alcaldesa. Aunque a los cedilleros les aseguraban que "no habría problema" fuese quien fuese el nuevo alcalde, para ellos lo ideal era la continuidad socialista. También hubiera sido que el partido de centro comandase una mayoría, pues votaron a favor del viaducto. Finalmente, han quedado en segunda posición con empate a concejales.

Sin venganza

Ya sin miedo de una posible venganza por parte de los partidos de oposición y con el concurso público en un estado avanzado, se podría considerar garantizada la construcción del puente de Cedillo. Ahora, solo queda esperar a que comiencen las obras (será "en breve") tras la firma de resolución de la licitación, que debe ser inminente.

Historia

Cedillo, el pueblo más occidental de Extremadura, lleva incomunicado con el país luso desde 1995. Fue ese año cuando Iberdrola (que gestiona el embalse de Cedillo, propiedad del Estado español) optó por no permitir la libre circulación por la presa construida en la unión de los ríos Tajo y Sever en la década de los 70. Tras mucho tiempo de negociación, no lograron llegar a buen puerto. Únicamente se puede cruzar de un lado a otro durante los fines de semana, ya que la empresa pública autorizó la apertura del vallado durante unas 36 horas consecutivas (desde la mañana del sábado hasta la noche del domingo) siempre y cuando fuese el Ayuntamiento de Cedillo quien se encargase de la seguridad durante este tiempo.

Así será el puente de Cedillo. / CÁMARA MUNICIPAL DE NISA

Estructura

La construcción del puente contempla una estructura de unos 160 metros de longitud y un tablero de 11,5 metros de ancho, con dos arcos gemelos de hormigón apoyados sobre cimentaciones macizas, evitando así la colocación de pilares en el cauce regular del río. Esta decisión fue fundamental para lograr la Declaración de Impacto Ambiental favorable.

Financiación

La construcción del puente que va a conectar Cedillo con Montalvao se ha redimensionado por completo y su importe aumentó de forma considerable en apenas tres meses: de doce a 20 millones de euros. El concurso se licitó por 19,5 millones, donde se incluye la extensión y arreglo de la carretera EM1139, que tiene una longitud superior a los diez kilómetros. El aumento del coste se debía a que los licitadores presentaban propuestas «por encima del precio base» de la licitación inicial. El coste del acceso por la parte de Extremadura también se disparó un 150% con respecto al precio inicial. El Consejo de Gobierno de la Junta autorizó el pasado 9 de septiembre la firma de un convenio entre el Ejecutivo regional y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para avanzar en el proyecto de construcción de estas obras en el lado español. El coste asciende a 5,1 millones de euros que se abonarán con cargo a los Presupuestos regionales, a pesar de que en enero de 2024 el consejero de Infraestructuras anunciase que la inversión para esta obra sería de apenas dos millones de euros.