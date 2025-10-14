La visita inolvidable de 'La mamá del millón' a Cáceres

El 17 de diciembre de 1968 se produce la que sería una de las noticias más simpáticas del año, la presencia en la ciudad de Mercedes Carbó de Figueras, más conocida como 'La mamá del millón'. Por aquellos años tirunfaba en televisión el programa 'Un millón para el mejor' y, ya se sabe, de la tele al cielo...

Declarada Huésped de Honor

Aquella mujer ganadora de 750.000 pesetas y de la admiración de toda España, llega a Cáceres en medio de una asombrosa explosión de júbilo. Durante su estancia sería declarada Huésped de Honor en Cáceres. Llegó a ser tan famosa que el 19 se publica una fotografía en portada leyendo nuestro diario.