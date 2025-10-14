Vox critica las ayudas al alquiler en Cáceres: “Más gasto público, de la mano de PP y PSOE, y no solucionan el problema”

El portavoz del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Cáceres, Eduardo Gutiérrez, ha criticado las ayudas al alquiler que han entrado en vigor recientemente, que “son fruto de los acuerdos presupuestarios entre PP y PSOE”, porque “es la manera habitual de ambos partidos de acometer los problemas ocasionados por ellos mismos: con parches y más gasto de dinero público, que no solucionan el problema”.

350.000 €

En concreto, el ayuntamiento ha abierto la convocatoria de subvenciones en régimen de concesión directa para el acceso y conservación de la vivienda habitual en régimen de alquiler en la ciudad y sus pedanías: el plazo de presentación de solicitudes finaliza el 30 de noviembre de 2025 y los fondos destinados a la financiación de las ayudas alcanzan los 350.000 euros.

Gutiérrez sostiene que la situación “que padecemos en el mercado inmobiliario es un claro ejemplo de las nefastas políticas de vivienda y también de empleo que han venido realizando en los últimos tiempos ambas formaciones”, señala el portavoz de Vox en referencia a los grupos de PP y PSOE.

Ley de Vivienda

En su opinión, “unos aprobaron la Ley de Vivienda, que hace más complejo que los propietarios de inmuebles en alquiler tengan las suficientes garantías para poder realizar, con cobertura legal, los pertinentes alquileres”; mientras que “otros” abogan “por el abandono de las políticas de construcción de vivienda de protección oficial”.

Sin esta protección, considera Gutiérrez que “es más complicado que las familias en situación económica más precaria puedan acceder a estas viviendas”. Y que, a todo esto se añade que “el bipartidismo no actúa de manera eficaz en una reforma laboral que permita la generación de empleos estables y bien remunerados”.

Por último, el portavoz de Vox asevera que, “en definitiva, no se presentan soluciones viables a la problemática actual de la vivienda en las ciudades”, sino que “se opta por medidas temporales para acallar las quejas, mientras el problema de raíz sigue creciendo para frustración de la ciudadanía”.