Un acusado de vender drogas al que le intervinieron 90.000 euros en cocaína en Cáceres se enfrenta a diez años de cárcel

En el registro de su trastero se encontró un kilo y medio de cocaína, 173.000 euros en efectivo, ocho básculas de precisión, cuatro botes de acetona y sustancia para el corte de la droga. Estos son los efectos que hallaron los agentes de la Policía Nacional en las dependencias propiedad de un acusado de vender sustancias estupefacientes en Cáceres que cuenta además con la particularidad de que es reincidente.

De acuerdo al escrito de acusación que redacta la fiscalía y al que ha tenido acceso, este acusado se enfrenta a una pena de diez años de prisión por dos delitos de tráfico de droga que causan grave daño a la salud. La estimación de la responsabilidad civil sale del doble del precio que alcanza la droga que se le incautó, casi 90.000 euros en el trastero y otros 4.000 de 75 gramos que, según el relato del ministerio fiscal, dejó oculto en un tronco para que lo recogiera su primo.

Está previsto que el juicio se celebre este jueves en la Audiencia Provincial de Cáceres. Como es habitual, los letrados se reunirán de forma previa para valorar la posibilidad de un acuerdo que evite que se celebre el juicio y se reduzca la pena a cambio de que el acusado reconozca los hechos. Si no es así, dará comienzo la vista con la comparecencia del acusado y el interrogatorio a testigos y peritos.

Un operativo de vigilancia

En relación a los hechos que recoge en su documento la fiscalía, la instrucción se ha prolongado solo un año, relativamente ágil, porque su detención se produjo en septiembre de 2024. En concreto, expone que «en los meses de septiembre y octubre se tuvo conocimiento por parte de la Policía Nacional que personas contactaban con el acusado con el propósito de adquirir determinadas sustancia». «Así, se desplegó un operativo de vigilancia en torno al acusado que culminó con su detención el 11 de septiembre y el registro de un trastero». También está imputado en la causa el primo del acusado para el que fiscalía pide cuatro años de prisión por un delito de tráfico de drogas.