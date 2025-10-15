Diversidad y cultura
Se aplazan los Premios Tacón previstos para el 18 de octubre en Cáceres
La organización trabaja para reprogramar el evento en una nueva fecha que garantice la presencia de artistas, representantes institucionales y colectivos implicados
La organización de los Premios Tacón comunica el aplazamiento del evento programado para este 18 de octubre en el Gran Teatro de Cáceres. Según han informado desde la Asociación Cultural CuidadoQueTeVeo, están trabajando para reubicar la gala en una nueva fecha que "permita contar con la presencia de todes les artistas, representantes institucionales y colectividades implicades".
Propósito del evento
La iniciativa fue concebida y diseñada por la artista cómica y drag queen extremeña Nina Vagina, creadora del programa Regias del Drag España y figura destacada del activismo queer a nivel nacional. El propósito de este evento es reconocer y celebrar los méritos de quienes forman parte del colectivo LGTBIQ+ y que se han destacado en diversas áreas del activismo, impulsando la visibilidad y la defensa de los derechos de la comunidad en la región. Entre sus objetivos principales están premiar a quienes han aportado significativamente al activismo, fortalecer la presencia del colectivo en el ámbito social, fomentar la unidad y el orgullo comunitario, así como promover el desarrollo económico y social mediante el apoyo a negocios LGTBIQ+.
Artistas invitados
Por último, en relación a los artistas invitados, actuarán cuatro, Jeneva, actriz y finalista de 'Regias del Drag España' e icono queer trans por ser una de las primeras en Extremadura. Shabella Rouse, artista queer y defensora de las personas con tallas grandes, Margarita Kalifata, ganadora de 'Regias del Drag España' en la segunda temporada y Dagugre, cantante, bailarín e influencer LGTBIQ+.
