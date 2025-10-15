Solidaridad contra la pobreza alimentaria
El Banco de Alimentos de Cáceres lanza un SOS solidario: necesita 400 voluntarios para llenar los platos más vacíos
La campaña nacional se celebrará del 7 al 9 de noviembre con el objetivo de garantizar una cesta básica a las familias más vulnerables
Los 54 Bancos de Alimentos asociados a la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) han puesto en marcha la XIII edición de la Gran Recogida, que se celebrará del 7 al 9 de noviembre. Esta cita solidaria moviliza cada año a miles de personas en todo el país para un objetivo común: garantizar una alimentación digna para quienes más lo necesitan.
Una campaña en un contexto difícil
La iniciativa llega en un momento marcado por la cronificación de la pobreza alimentaria en España. Cada vez más familias, pese a tener ingresos, no logran llegar a fin de mes y necesitan ayuda para cubrir necesidades básicas.
Solo en 2024, los Bancos de Alimentos, en colaboración con entidades sociales, atendieron a más de un millón de personas en situación de vulnerabilidad, una cifra que sigue creciendo mientras las donaciones disminuyen.
"La pobreza está más cerca de lo que pensamos y es tarea de toda la sociedad implicarse para mitigar sus efectos", recuerdan desde FESBAL.
El papel esencial del voluntariado
El voluntariado será nuevamente clave para el éxito de la Gran Recogida. Su presencia en los supermercados duplica la participación ciudadana, según los datos de la organización.
En la provincia de Cáceres, el Banco de Alimentos necesita alrededor de 400 voluntarios para cubrir los más de 11.000 puntos de venta en los que se desarrollará la campaña.
"Cada gesto cuenta y juntos podemos marcar la diferencia. Por eso este año queremos que la Gran Recogida sea una demostración de que, cuando alguien necesita nuestra ayuda, lo damos todo", destacan desde la entidad.
Cómo colaborar
Ser voluntario es sencillo: basta con dedicar entre 2 y 4 horas durante el fin de semana de la recogida para animar a los clientes de los supermercados a colaborar. También se puede ayudar clasificando y agrupando los alimentos una vez finalice la campaña.
El plazo de inscripción ya está abierto y se mantendrá hasta el 6 de noviembre.
Las personas interesadas pueden apuntarse en la web www.bancoalimentoscaceres.org/voluntarios o llamando al 927 233 576 en horario de 09.00 a 12.30 horas.
El impacto de la red de FESBAL
En 2024, los 54 bancos de alimentos asociados a FESBAL distribuyeron 115.563 toneladas de alimentos entre 6.062 entidades sociales, que atendieron a 1.036.890 personas.
De ellas, el 21% eran menores de entre 3 y 15 años y más de 33.000 estaban en edad de lactancia.
Actualmente, el 8,3% de la población española, unos 3,9 millones de personas, vive en pobreza severa, con ingresos inferiores a 611 euros mensuales. Para muchas, la ayuda alimentaria representa la diferencia entre la supervivencia y una vida digna.
Compromiso local y utilidad pública
El Banco de Alimentos de Cáceres, declarado de Utilidad Pública por el Ministerio del Interior desde 2013, mantiene su compromiso con la recuperación y redistribución gratuita de excedentes alimentarios entre los colectivos más vulnerables de la provincia.
Con la nueva Gran Recogida, la organización espera reafirmar la solidaridad cacereña y llenar de esperanza los hogares que más lo necesitan.
