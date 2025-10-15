De los bomberos al reciclaje: la Diputación de Cáceres abre sus puertas a los más pequeños

La décima edición de la Semana de Puertas Abiertas de la Diputación de Cáceres ha contado en su segundo día con el protagonismo de los más pequeños en las actividades vinculadas a los bomberos del Sepei y el medio ambiente. La cita está organizada en honor al patrón de la institución provincial, San Pedro de Alcántara.

Sepei

Este miércoles, los parques de bomberos de Cáceres y Plasencia han abierto sus puertas para recibir a niños y niñas de centros educativos de la provincia. Han estado acompañados por miembros y responsables del cuerpo, que les han mostrado los entresijos de este servicio clave para la seguridad de la ciudadanía.

Cáceres

En Cáceres, acompañados del diputado responsable del Sepei, Alberto Ortega Villarroel, y del diputado Javier Díaz Cieza, han sido los alumnos y alumnas del CRA Los Cuatro Lugares de Talaván y del CP Rodrigo Dávila de Castañar de Ibor los que han visitado y conocido el funcionamiento del Sepei.

Plasencia

Y en el parque de bomberos de Plasencia, la diputada Sheila Martín ha acompañado a los niños y las niñas de los CEIP Sebastián Martín de Montehermoso y del CEIP El Pilar de Plasencia.

Medio ambiente

Por otra parte, el Consorcio MásMedio, con su vicepresidente Javier Prieto, ha celebrado un taller en el CEIP Nuestra Señora de la Montaña de Cáceres, en el que los alumnos, a través de juegos y distintas actividades, han hecho un repaso de cómo reciclar correctamente, incidiendo en el contenedor marrón y en el origen del compost.

Más visitas

Ya por la tarde continúan las visitas abiertas a la ciudadanía en general, tanto en el Palacio Provincial y el Palacio de Carvajal, en Cáceres, como, en Plasencia, el Complejo de Santa María, la Escuela de Bellas Artes o el Museo Textil. Estarán amenizadas, en ambos casos, con actuaciones musicales y de danza de las escuelas y conservatorios provinciales.

Pleno de mayores

El jueves está prevista la celebración de un pleno sénior, en el que los escaños y la mesa presidencial serán ocupados por miembros de la Asociación de Mayores de Aldeacentenera.