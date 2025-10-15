Cáceres 2031 suma en la Universidad de Extremadura un nuevo apoyo académico a su candidatura

Cáceres 2031 sigue sumando apoyos. La candidatura cuenta ya de forma oficial con la adhesión a la candidatura de la institución académica más relevante de la región, la Universidad de Extremadura (UEx). Fue este miércoles cuando en un acto oficial se formalizó el acuerdo entre instituciones para remar en la carrera por la capitalidad.

Este nuevo emblema en el ámbito educativo se incorpora ya a las nueve universidades europeas que quisieron mostrar su compromiso con el proyecto cacereño, que se presentó recientemente en el parlamento europeo en Bruselas aprovechando la celebración de la Semana de las Regiones. En declaraciones a los medios, rectorado y ayuntamiento han rubricado el acuerdo y se comprometen a reforzar lazos y a organizar un calendario de actividades conjuntas que fomenten la proyección internacional de la candidatura.

"Es un honor"

"Es un honor contribuir para que Cáceres sea Capital Europea de la Cultura", puso de manifiesto el rector Pedro Fernández Salguero, que además se pronunció sobre más asuntos del ámbito académico como la reciente aprobación de la ley para implantar la primera universidad privada.

Por su parte, el alcalde Rafael Mateos, que compareció con el concejal del área de Universidades, Ángel Orgaz, apuntó que Cáceres 2031 es "un proyecto colectivo, un proyecto ambicioso, y que tiene que contar con grandes aliados. Y qué mejor aliada que la Universidad de Extremadura".