Crisis demográfica y políticas municipales
Cáceres frente a la pérdida de población: "Es una sangría"
Una Extremadura Digna critica que el PP y Vox “vistan de ayudas” lo que consideran un “fracaso estructural” en políticas de empleo, vivienda y apoyo a las familias jóvenes.
Desde Una Extremadura Digna (UED) se ha lanzado un duro comunicado contra el Ayuntamiento de Cáceres, dirigido por Rafael Mateos (PP), al que acusan de ofrecer “migajas en forma de cheques” en lugar de políticas “estructurales y valientes” frente al declive demográfico que sufre la ciudad.
“El PP en Cáceres, con el beneplácito de Vox, se limita a ofrecer migajas en forma de cheques cuando lo que se requiere son políticas estructurales y valientes. Con estas medidas de cartón piedra no se soluciona la sangría demográfica, sino que se perpetúa la falta de expectativas. Nuestra tierra merece dignidad, y eso pasa por poner a las personas en el centro y no por jugar con el futuro de las familias a golpe de titular populista”, señala la organización.
Cáceres pierde población mientras envejece
Según los últimos datos del INE (2024), Cáceres cuenta con 96.448 habitantes, confirmando una tendencia descendente que se prolonga desde hace años.
El colectivo advierte de que la ciudad pierde población y envejece rápidamente, con una baja natalidad y una fuga constante de jóvenes que buscan oportunidades fuera por la falta de tejido productivo.
“No queremos limosnas, queremos futuro”
Desde UED denuncian que la reciente aprobación del cheque bebé de 500 euros, promovida por Vox y respaldada por el PP, no es más que un “parche electoralista” que no soluciona el problema de fondo.
“Las familias jóvenes necesitan empleo estable, vivienda digna y servicios públicos de calidad, no limosnas puntuales”, recalcan.
Reclaman un plan integral para revertir el declive
El colectivo exige al ayuntamiento una estrategia integral que apueste por:
- Incentivos a la creación de empleo estable.
- Políticas de vivieda asequible.
- Apoyo real a familias y jóvenes.
- Un modelo económico innovador y sostenible.
“Cáceres merece una política que mire al futuro y que deje de vivir de titulares”, concluyen desde Una Extremadura Digna.
