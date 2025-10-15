Agenda cultural
Cáceres impulsa la creación literaria y la privacidad digital este octubre
El Palacio de la Isla celebra el Día de las Escritoras con una jornada dedicada a la creación femenina, mientras La Muela acoge un taller práctico para proteger la privacidad digital
Cultura y nuevas herramientas para la ciudadanía.
Cita literaria en el Palacio de la Isla con motivo del Día de las Escritoras
El próximo jueves 16 de octubre, el Palacio de la Isla de Cáceres acogerá una nueva edición del Día de las Escritoras, enmarcada dentro del ciclo Otoño Literario. El evento reunirá a cuatro autoras procedentes de distintas localidades y géneros, narrativa, cuento y prosa poética, conectadas por un mismo hilo conductor: la tierra y las emociones. Será una jornada para celebrar la voz, la creatividad y la mirada femenina en la literatura, en un espacio que apuesta por el encuentro cultural y la reflexión desde la palabra escrita.
Taller de autodefensa digital para activistas y cacereños
La Muela acogerá los próximos 16 y 23 de octubre el taller 'Activismo en la Red: Autodefensa Digital', una iniciativa que busca empoderar a la ciudadanía frente al control y vigilancia de las grandes plataformas tecnológicas. A través de dos sesiones, una básica y otra más avanzada, pero accesibles para todos los públicos, los participantes aprenderán a configurar sus dispositivos para mejorar la privacidad, usar aplicaciones libres y seguras, y proteger su información personal en la red. Una propuesta formativa clave para el activismo digital actual, que invita a recuperar el control sobre nuestros datos y comunicaciones cotidianas.
