Empleo público en un pueblo a once kilómetros de Cáceres

El Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres ha publicado este miércoles la oferta de empleo público correspondiente a las plazas vacantes para este año.

Plazas

De esta forma, el Ayuntamiento de Casar de Cáceres ha dado a conocer que necesitan un oficial de jardines, un auxiliar de biblioteca y una gerocultora (que es un profesional de la atención sociosanitaria que cuida o asiste a personas mayores o en situación de dependencia para mejorar su calidad de vida).

Contratación

Antes de que se proceda a la contratación del personal, se puede interponer un recurso de reposición potestativo ante la alcaldía en el plazo de un mes a contar desde este jueves. Aún se desconocen los requisitos para poder entrar en la bolsa de empleo, que serán publicados una vez concluya el plazo de los recursos.

Más población

Casar de Cáceres es consciente de que, para atraer población al municipio, deben ofrecer más trabajo. Todas las políticas de empleo que promueven son para menores de 30 años, aunque cualquier persona puede optar a las plazas. En principio, están dedicados a vecinos empadronados en la propia localidad, pero se abre a otros pueblos si no hay interés. El siguiente grupo de personas que se vería beneficiado es el de mayores de 45 años.