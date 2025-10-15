Culmina la tercera fase de exhumación en la mina La Paloma con el rescate de solo cuatro de la veintena de cuerpos: los trabajos seguirán en 2026

Sociedad de Ciencias Aranzadi dará por concluida en las próximas horas la tercera fase de la exhumación de la mina La Paloma en Zarza la Mayor. Esta parte de los trabajos se ha desarrollado en el primer pozo, donde se han producido los hallazgos de cuatro cuerpos de hombres represaliados en el verano de 1936.

36 metros bajo tierra

Los investigadores habían descendido ya a 36 metros bajo tierra tras retirar hasta 300 toneladas de piedra de este antiguo yacimiento de fosforita cuando lograron encontrar los primeros restos humanos del fondo de la mina. Al continuar bajando, ya se han topado con el agua y han descartado casi por completo que haya más cuerpos: "Es muy improbable", aseguran.

Nuevos pozos

Aranzadi ha presentado un proyecto para explorar los pozos dos y tres, que aseguran estar "vírgenes". Todo apunta a que se realizará con fondos de la Diputación de Cáceres (actualmente está siendo gestionado por su Servicio de Memoria Histórica y Democrática). Sin embargo, habrá que esperar hasta el año que viene para su ejecución porque la partida económica (unos 100.000 euros) necesita ser incluida en los presupuestos.

Exploración

"Vamos a explorar los otros dos pozos porque es muy posible que el resto de cuerpos estén en ellos. Cada fuente nos hablaba de uno distinto, nos decían que no trabajásemos en el número uno porque allí no estarían. Sin embargo, fue la empresa Aranzadi quien insistió en trabajar en esta primera fase porque era lo más lógico", explica Fernando Ayala, que está al frente del mencionado servicio.