Suceso
Un despido laboral de un bar de Llopis, en Cáceres, desencadena una violenta discusión que deja dos heridos
La Policía Nacional confirma que dos varones han ido a pedir explicaciones al establecimiento y se han autolesionado al pegar puñetazos a los cristales
Impactante suceso el que ha ocurrido en el mediodía de este miércoles en un bar de reciente apertura del barrio de Llopis, en Cáceres. Dos varones han ido a pedir explicaciones por un despido laboral, lo que ha desencadenado una violenta discusión en la calle Colombia que ha culminado con los dos hombres heridos.
El suceso ha tenido lugar, según cuenta la Policía Nacional, en una bar de la avenida. La discusión ha ido subiendo de tono y estos dos hombres han comenzado a romper cristales. Los agentes no confirman cómo se han hecho las heridas, pero todo apunta a que se han autolesionado al pegar puñetazos en los cristales.
Las heridas revestían cierta gravedad, por lo que ambos han necesitado ser trasladados al Hospital Universitario de Cáceres en ambulancia para recibir asistencia médica.
El suceso ha causado una gran expectación en la zona de Llopis Ivorra. Ha tenido lugar justo a la salida de los alumnos de los institutos cercanos y rápidamente se han producido elucubraciones de todo tipo. Algunos hablaban, incluso, de un caso de apuñalamiento. Sin embargo, la Policía Nacional lo ha negado.
- Cierre inesperado de los 100 Montaditos en Cáceres: el local permanece clausurado desde el lunes
- Pedro Sánchez asegura que Extremadura 'está ya en el radar turístico' y Guardiola afea la 'desventaja competitiva' por la deuda histórica en infraestructuras
- Sánchez y Óscar Puente visitan la autovía de Cáceres a Badajoz, que tendrá tres viaductos, pero no dan plazos de su finalización
- La Churrería Olqui cumple 40 años en Cáceres: con Joaquín, uno de sus fundadores, y el sistema tradicional de siempre
- Las extremeñas que abren camino en el mundo se citan en Cáceres: 'Tienen en común el talento
- Expectación y hermetismo a tres días de la boda del año en Cáceres
- Cancelado el concierto de Morad en Cáceres: Extremúsika 2025 sufre la caída de uno de sus principales artistas de la última jornada de festival
- En marcha el proyecto de un nuevo párking de 100 plazas para solventar los problemas de aparcamiento en la Ciudad Monumental de Cáceres