Un despido laboral de un bar de Llopis, en Cáceres, desencadena una violenta discusión que deja dos heridos

Impactante suceso el que ha ocurrido en el mediodía de este miércoles en un bar de reciente apertura del barrio de Llopis, en Cáceres. Dos varones han ido a pedir explicaciones por un despido laboral, lo que ha desencadenado una violenta discusión en la calle Colombia que ha culminado con los dos hombres heridos.

El suceso ha tenido lugar, según cuenta la Policía Nacional, en una bar de la avenida. La discusión ha ido subiendo de tono y estos dos hombres han comenzado a romper cristales. Los agentes no confirman cómo se han hecho las heridas, pero todo apunta a que se han autolesionado al pegar puñetazos en los cristales.

Las heridas revestían cierta gravedad, por lo que ambos han necesitado ser trasladados al Hospital Universitario de Cáceres en ambulancia para recibir asistencia médica.

El suceso ha causado una gran expectación en la zona de Llopis Ivorra. Ha tenido lugar justo a la salida de los alumnos de los institutos cercanos y rápidamente se han producido elucubraciones de todo tipo. Algunos hablaban, incluso, de un caso de apuñalamiento. Sin embargo, la Policía Nacional lo ha negado.