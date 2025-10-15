Domingo Barbolla, sociólogo de Cáceres: "Entender la vida: Dios y el amor como misterioso encuentro"

Nuestra inteligencia, a modo de biología evolutiva, enmarca la realidad en una lógica interpretativa hasta domesticarla; ello nos permite sonreír cuando escuchamos las preguntas inocentes de un niño ante eso que nos abarca y abarca hasta enloquecer. Serán estas preguntas infantiles el nexo inteligente para descubrir el orden de nuestra mente proyectado en los acontecimientos.

Primero, para abarcar la realidad, necesitamos conformar los hechos en un tiempo concebido previamente en nuestra mente; este ordena en su consabida trilogía de pasado, presente y futuro, si bien los grandes interrogantes en forma de sensaciones quedan apartados de este artilugio contable. Así el amor, uno de los más grandes, escapa a su delimitación según nos dicen los poetas, todo es presente para el amor existiendo siempre para los amantes; Dios también pertenece a esta lógica sin tiempo, de ahí que hablemos de eternidad en su referencia. Serán estos misterios los que nos lleven a comprender los límites de lo cotidiano y de la plasticidad del hombre ante las múltiples posibilidades de enmarcar la vida a través del tiempo.

Además, esa misma realidad leída por las posibilidades de la mente genera otras categorías en su dualidad, así diferenciamos lo bueno de lo malo, lo alto de lo bajo y lo grande de lo pequeño, amigos y enemigos, ellos y nosotros, noche y día, soledad y compañía, así como luz y oscuridad; dualidad soporte de la estructura neuronal para explicarnos esta realidad a la que tenemos que vencer. Tiempo y dualidad son básicos asientos que una vez conectados en nuestra mente servirán de soporte efectivo para hacer esto que vida llamamos.

Distintas posibilidades para construir las múltiples ideologías que nos parece entender la vida, sin darnos cuenta de que esta estructura, siendo inteligente, no es más que una posibilidad con lagunas suficientes para seguir buscando nuevas soluciones. Dios y el amor como asuntos no resueltos por el artilugio antes mencionado; el amor que nos destierra de la inteligencia común para dejarnos huérfanos de sonrisas complacientes en esto del entender. Será el amor, junto a Dios, lo no domesticado por la inteligencia, o más bien lo más inteligente de la propia inteligencia, el marco en el que se contiene el resto de lo que hacemos común. Es el amor el juego inocente de lo que somos en el navegar por la vida, así tiene sentido todo encuentro amoroso, buscarle y lo entenderéis, si lo habéis encontrado sobran todas las palabras, sobre todo estas.