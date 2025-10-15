Emilio Arroyo, cronista de Zarza la Mayor, sobre la mina La Paloma: "Tras 89 años se ve la luz"

Cuando se publican estas líneas han pasado ocho días del primer hallazgo de restos óseos en la mina de la Paloma, nada temporalmente, frente a 89 años de espera, pero tiempo necesario, los ocho días por mi parte, para ordenar datos, recopilar información fehaciente, pues entiendo que escribir desde esta atalaya no es un impulso, es tiempo, meditación, reflexión y lo más importante, disponer de información.

Casi nueve décadas después de aquel fatídico verano del 36, Zarza la Mayor siente con regocijo que la luz, tras un largo calvario, penetra en la vida de los hijos, nietos, familiares y amigos, que siempre creyeron y apostaron por ser la mina de la Paloma donde se podían encontrar los cuerpos de las personas represaliadas en 1936. Todos los datos, conversaciones orales, investigaciones e informaciones apuntaban a ese lugar.

El camino ha sido largo, pero en estos momentos, a la vista de los resultados, el esfuerzo y el aliento de familiares y afectados con su lucha, el apoyo institucional por parte de Diputación Provincial de Cáceres, la Universidad de Extremadura y el trabajo profesional de la empresa encargada de las prospecciones Sociedad de Ciencias Aranzadi, han hecho que el pasado 8 de octubre un rayo de luz iluminara y el camino, deseado, se abriera para poder dar el descanso eterno, como merecen, arropados por sus familias, en un lugar digno.

Represión franquista

Múltiples iniciativas han ido fraguando hasta llegar este momento. En 2012, concretamente el 8 de diciembre, la Agrupación de Familiares y Víctimas de la Represión y el Franquismo en Zarza la Mayor colocaron en la entrada del Cementerio Municipal un monolito en el que reza la siguiente inscripción “A los que dieron la vida por la libertad. Fusilados el verano de 1936” y a continuación, se escriben 16 nombres. La inscripción termina diciendo “Nombres escritos, tumbas vacías” y la fecha “8-12-2002”.

Por otro lado, el trabajo incansable, sereno y respetuoso de la Agrupación de Familiares participando en distintos foros como en el II Encuentro de Asociaciones de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura celebrado el 16 de diciembre de 2023 en el Complejo Cultural San Francisco de Cáceres o, también a modo de ejemplo, la participación en la Comisión de Cultura, Jóvenes y deportes de la Asamblea de Extremadura el 17 de junio de 2025.

Sin olvidar el esfuerzo institucional a partir de 2020 con el apoyo y el trabajo del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de la localidad, con el compromiso decidido por parte de la Diputación Provincial aportando el presupuesto para las tres fases o intervenciones, haciéndose eco, entre otros medios de comunicación, para esta tercera fase, el periódico Extremadura que en su edición del 16 de junio de 2025, indicaba: “El grupo Aranzadi retomará los trabajos de la tercera fase de la exhumación en la mina de la Paloma, en los tres próximos meses tras quedarse con la actuación por 113.000 euros” y además, resaltar, como no puede ser de otro modo, el trabajo de investigación de la Universidad de Extremadura.

En 2025

Y así llegamos al 15 de septiembre de 2025, cuando se inicia la tercera fase de exhumación de cadáveres en la mina La Paloma, que posteriormente, el día 24 de septiembre es paralizada, según los medios, a través de una resolución de la alcaldía, como así, a página completa, anuncia el periódico Extremadura el día 26 de septiembre: “Un permiso medioambiental paraliza la exhumación de la mina de la Paloma”.

La paralización de la excavación genera controversia en la localidad y en ámbitos institucionales y también los medios de comunicación se hacen eco del momento y el día 3 de octubre representantes de la Agrupación de Familiares anuncian, que, “a más tardar el lunes 6 de octubre, estará dispuesta la autorización”. Y así, el periódico Extremadura, el día 7 de octubre publica “Zarza reanuda las exhumaciones en la Paloma tras recibir permiso ambiental. La Junta concede la licencia que faltaba y por lo que el Ayuntamiento paralizó el pasado 24 de septiembre la investigación de la tercera fase de una de las fosas del franquismo de la provincia de Cáceres”.

El día 8 de octubre se comienza a ver la luz, el periódico Hoy digital, titula: “Aparecen los primeros restos humanos en la fosa de la mina de la Paloma de Zarza la Mayor. El hallazgo ha tenido lugar esta mañana tras retomarse ayer martes los trabajos de excavación que fueron paralizados por el Ayuntamiento al faltar un permiso ambiental” y de igual forma, el periódico Extremadura Digital titula: “Hallan los primeros restos humanos en la exhumación de la mina La Paloma de Zarza la Mayor. Los técnicos de Aranzadi han informado de los hallazgos a última hora de la mañana”.

El 10 de octubre el periódico Extremadura titula: “Aranzadi refuerza su equipo en Zarza la Mayor con antropólogos y arqueólogos” y manifiestan “No nos vamos hasta que saquemos todos los cuerpos” mientras que los descendientes de los represaliados claman “Vemos la luz tras 89 años”.

El 15 octubre, el periódico Extremadura en su edición digital anuncia “Culmina la tercera fase de la exhumación en la mina de La Paloma con el rescate de solo cuatro cuerpos: los trabajos seguirán en 2026”, debido a encontrar agua en el fondo del primer pozo.

89 años han hecho falta para que en la mina de La Paloma, una abandonada explotación de fosforita, después de dos intentos, tras desalojar más de 300 toneladas de piedra, escombros, neumáticos y otros enseres y después de una excavación a 36 metros de profundidad, se haya hecho realidad, en el tercer intento, un sueño, el sueño más deseado, el haber encontrado los primeros cuatro cuerpos de hombre y algunos enseres personales, que como muy bien avanzan los técnicos, los restos encontrados y los que quedan por encontrar, requieren un análisis pormenorizado.

Ahora tienen la palabra los arqueólogos, antropólogos y personal especializado.

Que la luz que brilla en estos momentos, continúe, que los éxitos acompañen y reciban el descanso eterno que merecen.

Emilio Arroyo Bermejo es Cronista Oficial de Zarza la Mayor