Hamburguesas, salchichas y música en vivo: el festival de food trucks toma el parque Padre Pacífico en Cáceres

Este 16 de octubre arranca en el parque Padre Pacífico un festival gastronómico y cultural que se extenderá hasta el día 19. Asimismo, contará con una amplia oferta gastronómica y ofrecerá una variada programación con tributos musicales, DJs y espectáculos infantiles.

Origen

En el siglo XVIII, Charles Goodnight, un ganadero de Texas, creó el primer food truck llamado 'Chuck wagon'. Se trataba de una carroza de madera adaptada para transportar, almacenar y preparar comida para los vaqueros en sus largos viajes por el lejano oeste. Años después, en 1872, Walter Scott, adaptó un carro cubierto con ventanas para vender sándwiches, pasteles y café a los trabajadores de la oficina de un periódico en Providence, Rhode Island. Este fue un precursor de los carritos de comida modernos. En la década de 1890, los vendedores de comida ambulante comenzaron a atender a estudiantes universitarios, instalando carros con salchichas en universidades como Yale, Princeton y Harvard.

Auge de la cocina alterantiva

¿Pero cuándo llegaron realmente a España? Su presencia empezó a notarse entre 2010 y 2014, gracias al auge de la cocina creativa, la música y los festivales de comida callejera. Al principio solo aparecían en eventos, ya que las leyes no permitían que operaran con libertad, pero eso fue cambiando con el tiempo.

Programación

El festival arrancará el jueves a las 20.00, y a las 21.00 comenzará una DJ Session para animar la primera noche. El viernes, la actividad empezará desde el mediodía con una jornada repleta de música y entretenimiento. A las 14.15 actuará Funkin' V Band, a las 19.45 será el turno de un cantajuegos con clásicos de Disney, pensado para los más pequeños. Ya por la noche, a las 21.00, llegará Rosa y Espinas, un repaso en directo por grandes temas de Danza Invisible, Luz Casal, Jarabe de Palo o La Guardia. El día terminará con fuerza a las 22.15, con un tributo a AC/DC.

El sábado comenzará con actividades familiares. A las 13.15 habrá un pintacaras y tatuajes infantiles, y a las 14.00 un tributo a Triana. Por la tarde, a las 19.45, un pasacalles mágico recorrerá el recinto, seguido a las 20.45 por un tributo a El Barrio, y a las 22.15, otro tributo, esta vez a Camela, que pondrá a bailar al público.

El domingo, el festival se despedirá con dos propuestas para toda la familia: a las 13.15 llegará el Show de Los Payasos de la Tele, y a las 14.00, un emotivo tributo a Mecano, que cerrará esta edición del festival.