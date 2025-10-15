Llamativa actuación de la Guardia Civil de Cáceres en el centro de Navalmoral

La Guardia Civil de Cáceres ha llevado a cabo en la mañana de este miércoles una actuación operativa en el centro de Navalmoral de la Mata en el marco de unas investigación que aún se encuentra en curso.

Por ello, desde el cuerpo de la Benemérita prefiere no ofrecer más información al respecto, puesto que la difusión de determinados detalles podría perjudicar el buen desarrollo de las diligencias y las actuaciones judiciales en marcha.

Fuentes del propio municipio aseguran que varios cuerpos especiales de la Guardia Civil habrían sido los que han intervenido en pleno centro de la localidad morala e indican que una persona habría sido detenida.

Sin embargo, desde la Comandancia de Cáceres no confirman el suceso y aseguran que, cuando resulte posible, y sin afectar al avance de la investigación, se facilitarán los datos oportunos.