Las monjas de San Pablo fabrican tocadiscos en Cáceres

En 1969 Sor Milagros, Sor Cecilia, Sor María Nieves y Sor Clara, cuatro operarias de Dios, que construyen en el convento de San Pablo de Cáceres amplificadores para radios, tocadiscos y transistores.

Convento de San Pablo

Su edificación está documentada en el siglo XV, construido con elementos de estilo tardogótico, donde destaca una sencilla portada abocinada de arco ligeramente apuntado. Interiormente cuenta con un retablo de estilo barroco donde se incluyen algunas imágenes de interés, además de una notable orfebrería. Popularmente es muy conocido en la ciudad por sus productos de repostería. En sus inicios estuvo regido por monjas de la Orden Terciaria de San Francisco, pero desde mediados del siglo XX residen monjas clarisas.