Nuestro pasado
Las monjas de San Pablo fabrican tocadiscos en Cáceres
Rompieron moldes en la ciudad al ensamblar amplificadores y transistores en un convento del siglo XV, conocido también por su repostería y su arte sacro
En 1969 Sor Milagros, Sor Cecilia, Sor María Nieves y Sor Clara, cuatro operarias de Dios, que construyen en el convento de San Pablo de Cáceres amplificadores para radios, tocadiscos y transistores.
Convento de San Pablo
Su edificación está documentada en el siglo XV, construido con elementos de estilo tardogótico, donde destaca una sencilla portada abocinada de arco ligeramente apuntado. Interiormente cuenta con un retablo de estilo barroco donde se incluyen algunas imágenes de interés, además de una notable orfebrería. Popularmente es muy conocido en la ciudad por sus productos de repostería. En sus inicios estuvo regido por monjas de la Orden Terciaria de San Francisco, pero desde mediados del siglo XX residen monjas clarisas.
