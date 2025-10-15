Dos años sin la musa del Vostell de Malpartida de Cáceres

Con una imagen de la boda de Wolf Vostell y Mercedes Guardado donde se escenificaba el vínculo que les mantuvo unidos hasta que la muerte les separó 40 años después, el Museo Vostell Malpartida ha recordado la figura de las dos personas más importantes de su historia: sus grandes impulsores. Y lo ha hecho en una fecha marcada para siempre en la historia cultural de Extremadura. Este miércoles se cumplían justo dos años desde el día en que Mercedes nos dejó, y el pasado martes Wolf, que falleció en 1998, hubiera cumplido 93 años.

Historia

Desde la muerte de Wolf en el año 1998, Mercedes se convirtió en la directora artística del Museo, que fue creado en honor a ella. «Es difícil entender al artista sin su musa, ni a esta mujer aguerrida y de una ternura infinita, sin él. Y nosotros solo podemos celebrar aquel momento feliz en que ambos salían de la iglesia de Santiago de Cáceres al mundo, agarrados para no soltarse, para no soltarnos jamás», rememoran en un emotivo texto.

De 1933

Mercedes, escritora nacida en el año 1933, es una pieza fundamental para que Malpartida de Cáceres albergase el Vostell. Tenía cuatro años cuando se vino a la ciudad desde Ceclavín en plena guerra. Vivían en la calle Villalobos, en una casa muy grande con un jardín inmenso. El padre de Mercedes tenía una fábrica de caramelos, la llevaron a un colegio de monjas y tuvo suerte porque pudo estudiar. Hizo Magisterio, la destinaron a Guadalupe y para ella fue un milagro que le dieran un puesto de trabajo porque era muy difícil.

Amor

A Vostell lo conoció en el monasterio de Guadalupe en el año 58, debajo de los Zurbaranes. Y se casaron. Acabó el colegio y Mercedes tuvo que venir a Cáceres. Él se vino con ella y había que decirle a sus padres que se querían casar. Lo mandó al Hotel Toledo, y luego a los pocos días se fue a una pensión a la avenida de la Montaña. Rápidamente se marcharon a Colonia, donde les llegó la libertad y Mercedes comenzó a vivir.

Por todo el mundo

En los 60 empezó la vanguardia y eran unos tiempos muy importantes para el arte contemporáneo porque la guerra había pasado hacía ya mucho tiempo. Vivían en Colonia y desde allí íban a las exposiciones de otras ciudades porque en todas ellas organizaban exposiciones de arte contemporáneo. También recorrieron España de norte a sur, pero sus viajes favoritos a Extremadura. Fueron Narbón y su mujer quienes le recomendaron que les mostraron Malpartida de Cáceres y Los Barruecos donde, finalmente, instalaron su museo y mostraron a todos el Movimiento Fluxus.