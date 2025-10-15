Fake news
"Una chica ha apuñalado a su novio en el Téllez": un nuevo bulo desata el pánico en Cáceres
La ciudad, asustada porque en los grupos de WhatsApp se había difundido una noticia falsa
Un nuevo bulo ha causado el pánico durante el mediodía de este miércoles en la ciudad de Cáceres. "Me cuentan que puede haber habido otro apuñalamiento a un alumno del instituto Téllez en Las 300, hay mucha policía y ambulancias. Hablan incluso de que la novia podría haberle desgarrado el brazo", es el mensaje que se ha difundido a través de los grupos de WhatsApp.
Sin embargo, la Policía Nacional ha salido rápidamente a desmentir este suceso. Esta noticia se ha ido agrandando con el paso de los minutos. La realidad es que el único suceso que ha ocurrido este miércoles en la ciudad de Cáceres es la violenta discusión que ha dejado dos heridos en un bar de Llopis-Ivorra, en la calle Colombia.
En un bar
El suceso ha tenido lugar, según cuenta la Policía Nacional, en un bar de la avenida. Dos hombres de mediana edad han acudido al lugar de los hechos con una actitud agresiva porque "habían despedido a la cocinera del establecimiento". Sin embargo, este diario ha podido contactar con uno de los gerentes del local, Emilio, y ha indicado que los hechos se han sucedido de la siguiente manera: "No la he despedido. Se ha ido ella porque ha querido. Ha sido en torno a las 13.30 horas. El miércoles, que era su primer día, hizo lo mismo porque tenía que recoger a una niña del colegio. Pensaba que hoy se iba por el mismo motivo, pero al rato me ha empezado a amenazar por el teléfono y me ha dicho que iban a venir a por mí", explica.
Cuando han llegado, la discusión ha ido subiendo de tono y estos dos hombres han comenzado a romper los cristales de la entrada del bar. Los agentes confirman que las heridas se han producido cuando se han autolesionado al pegar puñetazos en los cristales. Además, otros dos testigos que estaban presentes en el lugar de los hechos cuentan que también han sido agredidos, aunque sus lesiones no eran especialmente graves.
Heridas
Las heridas de las dos personas que han acudido con actitud agresiva revestían cierta gravedad, por lo que ambos han necesitado ser trasladados al Hospital Universitario de Cáceres en ambulancia para recibir asistencia médica. Cuando los agentes de Policía Nacional han llegado al bar, ambos varones ya se habían ido. Sin embargo, han sido interceptados en las inmediaciones de una churrería que está a escasos metros del bar y les han ayudado a curar sus heridas. Los policías cuentan que los cortes que había sufrido uno de ellos eran profundos, y que posiblemente fuese necesaria una operación. El otro herido apenas tenía algunos cristales clavados en la mano.
Propietarios
A lo largo de la tarde, los propietarios del bar, que lleva abierto desde el pasado viernes, y uno de los clientes agredidos irán a la Comisaría Provincial para denunciar los hechos. Al ser trasladados al hospital, los heridos ya han sido identificados. Además, Emilio asegura contar con cámaras de seguridad que habrían grabado el suceso. Por temor a represalias y a que estos dos varones regresen, ha preferido no salir en una fotografía o vídeo.
Miedo
"Tenemos miedo de que esto vuelva a ocurrir. Al final, nosotros estamos en un bar y nos exponemos a todo lo que ocurra. No están detenidos y pueden venir en cualquier momento otra vez. Necesitamos que la presencia policial aumente en la barriada. Es fundamental", concluye el gerente del nuevo bar, que este mediodía han sufrido un desagradable suceso en el que, por suerte, no han tenido que lamentar males mayores que la rotura a puñetazos del cristal de la puerta de entrada.
