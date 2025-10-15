El PP de Cáceres acusa a Sánchez de "amnistiar" las centrales catalanas y condenar a Almaraz

El Partido Popular de la provincia de Cáceres considera "muy graves y preocupantes las informaciones sobre el pacto entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalidad de Cataluña, Salvador Illa, para amnistiar a las centrales nucleares catalanas, pero no a la Central Nuclear de Almaraz".

A su juicio esto es un prueba más "del sectarismo del actual ejecutivo socialista y del maltrato a nuestra región con tal de mantener su posición. Se confirman así los peores presagios, que Sánchez quería condenar a la central cacereña para contentar a sus socios radicales y a la vez amnistiar las de Cataluña para satisfacer a los independentistas".

Para los populares de Cáceres, la Comarca del Campo Arañuelo y toda la región "están siendo utilizadas como moneda de cambio para los intereses de un gobierno sectario, encabezado por un presidente que no vacila en acabar con 4.000 empleos con tal de seguir en La Moncloa. Esta decisión de prorrogar la vida útil de las centrales catalanas deja claro que todo el argumento esgrimido hasta ahora por la ex ministra Ribera, por la actual, Sara Aagesen y por Pedro Sánchez no tiene validez".

Gráfico sobre las centrales a ojos del PP. / El Periódico Extremadura

"Mentiras"

Añade que "se demuestra que todo giraba en mentiras. Ahora ya no son tan peligrosas las centrales nucleares siempre y cuando estén al norte del Ebro". El Partido Popular denuncia, una vez más, "el silencio cómplice y la falta de respeto hacia todos los cacereños del PSOE de Cáceres. Ayer, precisamente, acudieron a Navalmoral de la Mata en su habitual ‘Gira del bulo’ y su nuevo líder no tuvo la decencia de hablar de la central, la empresa más importante de la comarca, esto es lo que les importa realmente el bienestar de lo vecinos de esta provincia".

La concentración de los trabajadores de Almaraz en Cáceres, en imágenes / Jorge Valiente

Manifestaciones

Sostiene que "de nada sirve que acudan a las manifestaciones y que se hagan la foto con los trabajadores si a la hora de la verdad votan en contra de la prórroga de la central en el Congreso, si abrazan las tesis mentirosas de la ministra Aagesen y de Sánchez y si culpan a las empresas cuando la realidad, es que está en manos del Gobierno salvar Almaraz. Ha quedado claro que para el PSOE de Extremadura y de Cáceres los extremeños y los cacereños no son importantes. Seguirán mirando a otro lado, aplaudiendo a quienes quieren dejar sin futuro a toda una comarca. Todo por no rebelarse en el particular 'Juego de tronos' en el que están siempre inmersos para mantenerse en sus cargos. El Partido Popular seguirá defendiendo la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz, sin condiciones, sin ningún pero, con acciones y usando todas las herramientas que el Estado de Derecho concede. Se aprobaron una Proposición No de Ley y una Proposición de Ley en el Congreso y se ha anunciado la reducción de la Ecotasa en Extremadura."

Historia de la Central Nuclear de Almaraz

La Central Nuclear de Almaraz se halla en la provincia de Cáceres, en la comarca del Campo Arañuelo, sobre terrenos que corresponden a los municipios de Almaraz, Saucedilla, Serrejón y Romangordo.

Origen y construcción

La idea de construir una central nuclear en la región surge en los años 70, en un contexto en que España apostaba por diversificar su matriz energética y reducir la dependencia de combustibles fósiles. En 1972 se iniciaron los movimientos de tierra para preparar el terreno. En mayo de 1973 se colocó el primer hormigón de la losa del edificio de contención de la Unidad I. Para la Unidad II, las obras principales comenzaron poco después, con su propia cronología de hormigón, montaje de cúpula y demás estructuras complementarias. En el caso de la construcción total (ambas unidades) se destaca que aproximadamente un 81 % del montaje y la construcción fue realizado por empresas españolas.

El proyecto fue impulsado por un consorcio de compañías eléctricas españolas. Actualmente, las participaciones están repartidas entre Iberdrola Generación Nuclear (52,687%), Endesa Generación (36,021%) y Gas Natural Fenosa Generación (restante).

Puesta en marcha y operación comercial

La Unidad I de Almaraz comenzó su actividad comercial el 1 de mayo de 1981. La Unidad II entró en operación comercial el 8 de octubre de 1983. Ambas unidades funcionan con reactores de agua ligera a presión (tipo PWR), tecnología suministrada originalmente por la empresa Westinghouse.

A lo largo de las décadas, la central se ha sometido a numerosas mejoras, modernizaciones y esfuerzos de seguridad para mantener su operatividad conforme a los estándares más exigentes.

Producción y rendimiento

Durante su historia, Almaraz ha sido una de las centrales nucleares más productivas de España: según datos periodísticos, desde 1983 la central habría generado 611.000 GWh acumulados, equivalentes al consumo de España durante dos años y medio.

La Unidad II, en sus casi 40 años de operación, generó más de 300 millones de MWh en 28 ciclos de operación.

Durante sus paradas de recarga, Almaraz incorpora personal adicional (cientos de trabajadores extra) para mantenimiento, inspecciones y reemplazo de combustible.

Sistema de refrigeración: el embalse de Arrocampo

Un componente clave del funcionamiento de la central es su sistema de refrigeración, que se apoya en un embalse especialmente diseñado con ese propósito: el embalse de Arrocampo alimenta el sistema de refrigeración para disipar el calor residual del proceso en las turbinas. Fue concebido no para generar electricidad ni abastecer regadíos, sino exclusivamente con fines de enfriamiento.

Su diseño incluye una pantalla térmica de separación (PST) de 11,5 km de longitud y 8 metros de altura, que sirve como barrera térmica para diferenciar las aguas de circuito de las aguas naturales. El embalse está integrado dentro de la red ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves), por lo que cumple también funciones medioambientales.

Renovaciones, ampliaciones y permisos de explotación

Para prolongar su operatividad más allá de los plazos iniciales, la central ha solicitado y recibido renovaciones de permiso bajo condiciones estrictas: ambas unidades tienen autorizaciones de explotación renovadas: Unidad I hasta el 1 de noviembre de 2027 y Unidad II hasta el 31 de octubre de 2028. En los últimos años se han ejecutado inversiones superiores a 400 millones de euros para modernización, mejoras de seguridad y actualización tecnológica.

Almaraz ha participado en “operación a largo plazo” con estándares de seguridad elevados reconocidos por organismos internacionales del sector nuclear.

Retos, controversias y futuro

La central no ha estado exenta de críticas, debates y riesgos: hay debates políticos y sociales sobre su cierre programado en 2027/2028, en consonancia con los criterios de transición energética del país. El proceso de desmantelamiento plantea retos técnicos, regulatorios, ambientales y financieros. Las paradas de recarga, inspecciones y sustituciones de componentes demandan un elevado esfuerzo logístico y humano.

En 2025, se espera una recarga en la Unidad 2 con menos personal que en años anteriores, como indicio del inicio progresivo del fin de la fase operativa. Además, existe una movilización social en defensa de la continuidad de la central, con miles de personas manifestándose para pedir su prórroga.