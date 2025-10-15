¿Tienes un proyecto artístico? Súmate a la candidatura de Cáceres 2031
Te explicamos cómo puedes presentar tu iniciativa y formar parte de la Capital Europea de la Cultura
¿Y si tu proyecto artístico pudiera ser parte de la historia cultural de Europa? Cáceres está en plena carrera para convertirse en Capital Europea de la Cultura 2031, y busca ideas creativas que transformen la ciudad… y quizá también tu futuro.
¿Qué tipo de proyectos se buscan?
La convocatoria está abierta a todas las disciplinas: música, artes escénicas, cine, fotografía, artes plásticas, literatura, performance, propuestas multidisciplinares… No importa si trabajas en solitario, en colectivo o desde una entidad: lo que cuentan son las ideas capaces de conectar con la ciudadanía y con Europa.
Se valorarán especialmente aquellas propuestas que:
- Tejan puentes entre lo urbano y lo rural.
- Apuesten por la sostenibilidad y el Pacto Verde Europeo.
- Promuevan inclusión, accesibilidad y bienestar.
- Generen participación ciudadana.
- Construyan conexiones internacionales.
- Refuercen valores europeos como cooperación, solidaridad y paz.
Preguntas frecuentes
Cómo presentar tu proyecto
Es más sencillo de lo que crees. Solo tienes que seguir tres pasos:
- Rellena el formulario online en la web oficial: caceres2031.org/join-us.
- Puedes enviar tu propuesta en español, portugués o inglés.
- Tienes de plazo hasta el 1 de noviembre de 2025.
¿Qué apoyo recibirán los proyectos seleccionados?
Si tu idea es elegida, no solo formarás parte del dossier de la candidatura oficial de Cáceres 2031, sino que, además, podrás contar con recursos económicos, espacios de desarrollo, difusión, asesoramiento técnico y acompañamiento creativo.
¿Por qué deberías intentarlo?
Porque no es solo un concurso: es la oportunidad de poner a Cáceres en el mapa cultural europeo y mostrar tu trabajo al mundo. Los proyectos seleccionados viajarán en la candidatura que se presentará en diciembre de 2025, y si la ciudad gana, ¡tu propuesta podría hacerse realidad en 2031!
¿Tienes una idea artística rompedora? No la guardes en un cajón: Cáceres 2031 está esperando tu proyecto.
Más información y novedades en la web oficial: caceres2031.org
