El rector asegura en Cáceres que la UEx no teme a la universidad privada y pide que se le "aplique el mismo criterio de exigencia académica"
El máximo representante de la universidad pública se pronuncia tras la aprobación del proyecto privado de Uninde y reclama que ambas universidades trabajen en igualdad de condiciones a la hora de acreditar al profesorado y las titulaciones
El rector de la Universidad de Extremadura ha asegurado este miércoles ante los medios que la institución "no teme" a la universidad pública aunque ha instado a que se le aplique el mismo criterio de exigencia académica. Preguntado por la aprobación reciente de la implantación de la primera institución privada en la región, el máximo representante de la universidad pública, Pedro Fernández Salguero, se pronunció con rotundidad y puso de manifiesto que "no hay temor ni preocupación con la llegada de la universidad privada". "Consideramos que la calidad de la docencia que impartimos es buena, por esta razón no tenemos miedo a la llegada de la universidad privada", aclaró de forma tajante.
En cualquier caso, quiso reivindicar que "si la universidad pública está sometida a una serie de criterios de acreditación de profesorado y titulaciones" se le exija un requerimiento similiar a las instituciones privadas para que ambas puedan convivir con igualdad de concidiciones. Fue la pasada semana cuando el pleno de la Asamblea de Extremadura dio luz verde al proyecto privado de Uninde, que barajó ya como plazos que pueda empezar a funcionar en el próximo curso académico. Esta nueva ley salió adelante con el respaldo del PP y Vox y las críticas del PSOE y Unidas por Extremadura, que aludieron al último informe del Consejo de Estado del que sigue pendiente.
Más oferta
Por su parte, la consejería alegó tras la aprobación que en ningún caso "va a establecerse una competencia en negativo con la Universidad de Extremadura (Uex), se trata de complementarla". En relación a la posibilidad de que la universidad pública perdiera alumnos con la implantación de la privada, el rector aseguró que tampoco hay preocupación al respecto porque hay carreras con una demanda que excede a la oferta.
