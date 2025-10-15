Nuevas tecnologías
La revolución de la Inteligencia Artificial llega al Ayuntamiento de Cáceres: una oficina pionera gestionará su implantación en todos los servicios municipales
El pleno de este jueves aprobará el marco estratégico para el uso de la Inteligencia Artificial en el consistorio
El pleno del Ayuntamiento de Cáceres aprobará este jueves el marco estratégico para la implantación de la Inteligencia Artificial, un documento que sentará las bases del uso responsable, ético y eficaz de la tecnología en la administración local. Así lo ha presentado en la mañana de este miércoles el concejal de Empleo, RRHH, Innovación, E-Administración, Empresa y Relaciones Institucionales, Emilio Borrega, acompañado de los técnicos del Área de Desarrollo Tecnológico, José Polo y Antonio Jesús González. En la comisión celebrada la pasada semana se autorizó que fuese al próximo pleno con los votos a favor del PP y las abstenciones de PSOE, Vox y Unidas Podemos.
Órgano gestor
Dentro del marco de la ordenanza de la Agenda Urbana de Cáceres, se incorpora el órgano gestor para el uso de la IA a los ya existentes, que eran los grupos de trabajo de gestión de ciudad, de ciudadanía y de alianzas estratégicas. "Estamos convencidos de que su implantación va a transformar totalmente la forma de trabajar. Las administraciones públicas no podemos permanecer ajenas al cambio que va a suponer hacia la transformación digital centrada en las personas, garantizando la seguridad, la transparencia y el control humano", ha indicado Borrega.
Bases
Lo que busca ahora el consistorio es crear las bases de un crecimiento ordenado y escalable para poder ofrecer los mismos servicios de una forma más eficaz y cercana al ciudadano. El marco estratégico incluye los objetivos, la metodología y los principios rectores que guiarán su implantación en los distintos servicios municipales. La IA permitirá optimizar procesos internos, automatizas tareas, mejorar la toma de decisiones basada en datos y ofrecer servicios públicos eficientes.
Elemento central
Como elemento central, se va a crear la Oficina de la Inteligencia Artificial para la innovación administrativa, que va a actuar como unidad de referencia y administración. En ella, se van a desarrollar proyectos, a garantizar el marco estratégico y la normativa europea y se velará por la coherencia técnica y administrativa en las iniciativas municipales vinculadas a la IA. Este órgano estará compuesto por técnicos del Área de Desarrollo Tecnológico, Secretaría General del consistorio, técnicos de Administración General y los delegados digitales. La nueva estructura permitirá que, en cada área, exista esta última figura para contactar con la nueva oficina.
Eficiencia
Se prevé una mayor eficiencia, la mejora de la relación del ciudadano con el ayuntamiento mediante asistentes inteligentes, atención multidicisplinar y la realización de trámites. Además, se busca avanzar hacia una gobernanza inteligente, revisando procesos y normativas para una administración más ágil. El ayuntamiento subraya que el cambio no es solo tecnológico, sino también organizativo y cultural en busca de un servicio público más cercano, eficaz y centrado en las necesidades reales de los vecinos.
Ejemplo
Emilio Borrega ha puesto el siguiente ejemplo práctico: "Si un ciudadano entra en el Servicio de Información de Participación Ciudadana y requiere una licencia para una obra, ese mismo gestor inteligente, a través del dispositivo móvil, hará el trámite para que sepa los permisos que debe solicitar. Y va más allá, le realizaría todo el papeleo, incluido el registro".
