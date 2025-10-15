Los vecinos de Cedillo ante la inminente construcción del puente hasta Portugal: "Es imprescindible, supone nuestra salida natural"

A falta de la rúbrica de la resolución del concurso por parte del alcalde de Nisa (el socialista José Dinis, que salió electo en las elecciones municipales del pasado 12 de octubre), la construcción del puente de Cedillo está prácticamente garantizada. Un viaducto que conectará la localidad cacereña con Montalvão (que pertenece al municipio de Nisa), a través del río Sever, mediante una estructura de unos 160 metros de longitud y un tablero de 11,5 metros de ancho, con dos arcos gemelos de hormigón apoyados sobre cimentaciones macizas, con los que se evita la colocación de pilares en el cauce regular del río (algo fundamental para lograr la Declaración de Impacto Ambiental favorable). Se trata de una reivindicación histórica para conectar la frontera hispanolusa que, para algunos vecinos del pueblo cacereño, "es imprescindible".

"Totalmente a favor"

Una de ellas es Pura González. Nacida y criada en Cedillo, asegura estar "totalmente a favor" de la infraestructura, que permitirá comunicar el municipio con "su salida natural". Al respecto, la cacereña argumenta la considerable distancia desde Cedillo hasta Valencia de Alcántara (48,3 kilómetros), "el pueblo grande más cercano". En cambio, se refiere la cercanía a los pueblos portugueses, como Montalvão.

Antes de continuar, un inciso. Fue en 1995 cuando Iberdrola (encargada de gestionar el embalse de Cedillo) limitó la libre circulación por la presa construida en la unión entre los ríos Tajo y Sever en la década de los 70. Desde entonces, solo se puede atravesar la infraestructura desde las 10.00 horas del sábado hasta las 22.00 horas del domingo. Durante esa franja horaria, son 14 los kilómetros que deben recorrer aquellos que se trasladen desde el pueblo más occidental de Extremadura hasta Montalvão o viceversa. Entre semana, la distancia se multiplica por siete, al obligar a los conductores a desplazarse hasta Valencia de Alcántara y llegar hasta el pueblo luso vecino desde Castelo de Vide.

"Un beneficio para todos"

Así, González cree que el nuevo viaducto va a suponer "un beneficio para todos". "Desde Montalvão tienes cerca Nisa, que es más grande", explica la vecina, quien afirma estar deseosa de ver, de una vez por todas, "un cartel que diga cuándo se empieza". En este sentido, el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, asegura a este diario haber mantenido una conversación con José Dinis, el nuevo mandatario de la Cámara Municipal de Nisa, asegurándole este que "van a continuar todos los proyectos". "Creo que las obras van a empezar de manera inminente", dice Morales.

Unas obras con las que, sin embargo, no todos los vecinos están de acuerdo. Algunos piensan que Cedillo "va a ser diferente" o que "va a llegar mucha gente". Otros, en cambio, rechazan la idea de efectuar "un desembolso tan grande" en algo que no consideran necesario.

"Hay muchas otras cosas más importantes"

Es el caso de 'Quini' Picado, que lleva toda la vida viviendo en el municipio cacereño. "Es un montón de dinero el que se va a gastar para que pasen cuatro personas el fin de semana", considera la vecina. Asegura respetar todas las opiniones, pero ella cree que "hay muchas otras cosas importantes en las que invertir ese dinero". Al respecto, González habla de la posibilidad de construir un hospital en Valencia de Alcántara, puesto que los cedilleros han de trasladarse hasta Cáceres. "Eso nos beneficiaría más de lo que lo va a hacer el puente", concluye.

Cabe destacar que serán 19.563.337,64 euros de fondos europeos procedentes del Mecanismo de Transformación y Resiliencia los que costará la creación de la infraestructura. Un presupuesto que incluye la extensión y el arreglo de la carretera EM1139, que llega hasta Montalvão y que tiene una longitud superior a los 10 kilómetros. Además, a través de un convenio entre el Ejecutivo regional y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, la Junta destinará 5,1 millones de euros para la ejecución de los accesos por el lado español. Una cifra que se ha incrementado un 150% en los últimos meses, pues el consejero de Infraestructuras anunció, a principios de 2024, que la inversión para esta obra sería de unos dos millones de euros.

El enlace por el Tajo

Sea como fuere, para otros el desembolso sí merecerá la pena. "Va a ser un lujo tener un paso diario a Portugal", dice Conrado Illana, presidente de la asociación Tercera Edad San Antonio de Cedillo. Eso sí, reconoce que hubiese preferido la construcción del viaducto sobre el río Tajo. "Sería más cómodo, porque uniría Cedillo con una zona fértil de Portugal", argumenta.

En cualquier caso, considera "algo positivo" el paso por el río Sever. "Estará bien para tener la unión entre los dos países", concluye.